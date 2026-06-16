Tarık Muharemovic kimdir, Tarık Muharemovic kaç yalındai mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

“Tarık Muharemovic kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?” sorusu, son dönemde futbol gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Genç futbolcunun kariyer geçmişi ve forma giydiği kulüpler, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

TARIK MUHAREMOVIC KİMDİR?

Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda dikkat çeken isimlerden biri olan Tarık Muharemovic, kariyeri ve performansıyla futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Sassuolo forması giyen genç stoper hakkında “kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı?” soruları sıkça araştırılıyor.

Tarık Muharemovic, 28 Şubat 2003 doğumlu profesyonel bir futbolcudur. Slovenya’da doğan Muharemovic, Bosna Hersek Milli Takımı’nı tercih eden ve bu formayı A milli seviyede de giyen bir savunma oyuncusudur.

MEVKİSİ NE?

Tarık Muharemovic’in asıl mevkisi stoperdir. Savunmanın merkezinde görev yapan genç futbolcu, güçlü fizik yapısı ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çekmektedir.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Muharemovic futbol kariyerine Wolfsberger AC altyapısında başlamıştır. Ardından 2021 yılında Juventus Next Gen takımına transfer olmuştur.

2024 yılında Sassuolo’ya kiralık olarak katılan oyuncu, gösterdiği performansın ardından 2025 yılında İtalyan kulübüyle kalıcı sözleşme imzalamıştır. Bu süreçte Serie B şampiyonluğu yaşayarak takımının Serie A’ya yükselmesinde önemli rol oynamıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Bosna Hersek Milli Takımı’nda da forma giyen Muharemovic, genç milli takımlardan itibaren tüm yaş kategorilerinde görev almıştır. 2024 yılında A milli takımda ilk maçına çıkmış ve kısa sürede düzenli isimlerden biri haline gelmiştir.

KARİYERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Genç savunmacı, Sassuolo ile Serie A’da kariyerine devam ederken hem kulüp hem de milli takım seviyesinde geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterilmektedir.