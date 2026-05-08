Tarihte bugün ne oldu? 8 Mayıs tarihinde tarihte neler oldu?

8 Mayıs, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Farklı dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan tarihsel bir arka plan oluşturuyor. 8 Mayıs’ın taşıdığı anlam ve öneme dair merak sürerken, konuya ilişkin tarihsel gelişmeler yakından inceleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1945 – II. Dünya Savaşı Avrupa’da Sona Erdi: Nazi Almanyası’nın koşulsuz teslimiyetiyle Avrupa’da savaş resmen bitti. Bu tarih birçok ülkede “Zafer Günü (VE Day)” olarak kutlanır.

1902 – Mont Pelée Yanardağı Patlaması: Karayipler’deki Martinik Adası’nda meydana gelen büyük volkan patlamasında Saint-Pierre şehri yok oldu, on binlerce kişi hayatını kaybetti.

1886 – Coca-Cola’nın İlk Kez Satılması: ABD’de eczacı John Pemberton tarafından geliştirilen Coca-Cola ilk kez satışa sunuldu.

DOĞUMLAR

1884 – Harry S. Truman: ABD’nin 33. Başkanı doğdu.

1828 – Jean-Henri Dunant: Kızılhaç’ın kurucusu olarak bilinen İsviçreli aktivist doğdu.

1926 – David Attenborough: Dünyaca ünlü doğa tarihçisi ve belgesel yapımcısı doğdu.

ÖLÜMLER