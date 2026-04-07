Tarihte bugün ne oldu? 7 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

7 Nisan, tarih sahnesinde siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olayların meydana geldiği, önemli dönüm noktalarının kaydedildiği ve hafızalarda kalıcı etkiler yaratan özel bir tarihtir. Peki, tarihte bugün ne oldu? 7 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1948: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) resmen kuruldu.
  • 1827: İngiliz kimyager John Walker tarafından ilk işlevsel kibrit üretildi.
  • 2001: NASA, Mars Odyssey uzay aracını fırlattı.
  • 1994: Ruanda’da soykırım süreci başladı.
  • 1963: Golf efsanesi Jack Nicklaus ilk Masters Turnuvası zaferini elde etti.

DOĞUMLAR

  • Billie Holiday, Amerikalı caz şarkıcısı.
  • Jackie Chan, aksiyon sineması yıldızı.
  • Russell Crowe, Avustralyalı aktör.
  • Francis Ford Coppola, dünyaca ünlü yönetmen.
  • Ravi Shankar, klasik müzik sanatçısı.

ÖLÜMLER

  • Henry Ford, Ford Motor Company’nin kurucusu ve modern sanayi öncüsü.
  • P.T. Barnum, Amerikan gösteri dünyasının önemli figürü.
  • Önemli sanatçılar ve liderler çeşitli yıllarda 7 Nisan’da hayatını kaybetti.
Sahra Arslan
Haberler.com
