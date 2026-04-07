Tarihte bugün ne oldu? 7 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
7 Nisan, tarih sahnesinde siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olayların meydana geldiği, önemli dönüm noktalarının kaydedildiği ve hafızalarda kalıcı etkiler yaratan özel bir tarihtir.
OLAYLAR
- 1948: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) resmen kuruldu.
- 1827: İngiliz kimyager John Walker tarafından ilk işlevsel kibrit üretildi.
- 2001: NASA, Mars Odyssey uzay aracını fırlattı.
- 1994: Ruanda’da soykırım süreci başladı.
- 1963: Golf efsanesi Jack Nicklaus ilk Masters Turnuvası zaferini elde etti.
DOĞUMLAR
- Billie Holiday, Amerikalı caz şarkıcısı.
- Jackie Chan, aksiyon sineması yıldızı.
- Russell Crowe, Avustralyalı aktör.
- Francis Ford Coppola, dünyaca ünlü yönetmen.
- Ravi Shankar, klasik müzik sanatçısı.
ÖLÜMLER
- Henry Ford, Ford Motor Company’nin kurucusu ve modern sanayi öncüsü.
- P.T. Barnum, Amerikan gösteri dünyasının önemli figürü.
