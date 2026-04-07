Tarihte bugün ne oldu? 7 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

7 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olayların yaşandığı, dönüm noktası sayılabilecek gelişmelerle anılan özel bir gündür. Bu tarihte meydana gelen önemli olayların ayrıntılarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

1948: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) resmen kuruldu.

1827: İngiliz kimyager John Walker tarafından ilk işlevsel kibrit üretildi.

2001: NASA, Mars Odyssey uzay aracını fırlattı.

1994: Ruanda’da soykırım süreci başladı.

1963: Golf efsanesi Jack Nicklaus ilk Masters Turnuvası zaferini elde etti.

DOĞUMLAR

Billie Holiday, Amerikalı caz şarkıcısı.

Jackie Chan, aksiyon sineması yıldızı.

Russell Crowe, Avustralyalı aktör.

Francis Ford Coppola, dünyaca ünlü yönetmen.

Ravi Shankar, klasik müzik sanatçısı.

ÖLÜMLER