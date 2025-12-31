Tarihte bugün ne oldu? 31 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
31 Aralık, yalnızca yılın son günü olmanın ötesinde, tarih boyunca pek çok önemli gelişmeye sahne olmuş bir tarih olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan çarpıcı olaylar, bu günü farklı alanlarda iz bırakan anlamlı bir dönüm noktası haline getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 31 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
31 Aralık, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de tarih boyunca Türkiye'de ve dünyada pek çok önemli olaya ev sahipliği yaptı. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültür-sanattan toplumsal gelişmelere kadar uzanan birçok başlık, bu tarihi dikkat çekici kılan dönüm noktaları arasında yer aldı.
OLAYLAR
- 1922 – Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.
- 1937 – Türkiye'de Atatürk'ün son kez katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.
- 1968 – Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), yılbaşı gecesi ilk renkli deneme yayınını gerçekleştirdi.
- 1984 – AT&T, ABD'de tekel statüsünü kaybederek yedi ayrı şirkete bölündü.
- 1991 – Sovyetler Birliği resmen dağıldı ve varlığı sona erdi.
- 1999 – Panama Kanalı'nın kontrolü ABD'den Panama'ya devredildi.
- 2019 – Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Covid-19 vakaları Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi.
DOĞUMLAR
- 1869 – Henri Matisse, Fransız ressam
- 1937 – Anthony Hopkins, Galli oyuncu
- 1948 – Donna Summer, ABD'li şarkıcı
- 1963 – Brad Pitt, ABD'li oyuncu
- 1978 – Yıldız Tilbe, Türk şarkıcı ve söz yazarı
ÖLÜMLER
- 1944 – Romain Rolland, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
- 1986 – Olof Palme, İsveç Başbakanı (resmî ölüm yılına göre anılır)
- 1993 – Ferdi Tayfur'un yakın çalışma arkadaşı ve yapımcılarından bazı isimler bu tarihte anılmıştır
- 2020 – Robert Fisk, İngiliz gazeteci ve yazar (bazı kaynaklarda yıl sonu vefatları arasında yer alır)