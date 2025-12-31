Tarihte bugün ne oldu? 31 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

31 Aralık, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de tarih boyunca Türkiye'de ve dünyada pek çok önemli olaya ev sahipliği yaptı. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültür-sanattan toplumsal gelişmelere kadar uzanan birçok başlık, bu tarihi dikkat çekici kılan dönüm noktaları arasında yer aldı.

OLAYLAR

1922 – Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen kuruldu.

1937 – Türkiye 'de Atatürk'ün son kez katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

1968 – Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), yılbaşı gecesi ilk renkli deneme yayınını gerçekleştirdi.

1984 – AT&T, ABD'de tekel statüsünü kaybederek yedi ayrı şirkete bölündü.

1991 – Sovyetler Birliği resmen dağıldı ve varlığı sona erdi.

1999 – Panama Kanalı'nın kontrolü ABD'den Panama'ya devredildi.

2019 – Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Covid-19 vakaları Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi.

DOĞUMLAR

1869 – Henri Matisse, Fransız ressam

1937 – Anthony Hopkins, Galli oyuncu

1948 – Donna Summer, ABD'li şarkıcı

1963 – Brad Pitt, ABD'li oyuncu

1978 – Yıldız Tilbe, Türk şarkıcı ve söz yazarı

ÖLÜMLER