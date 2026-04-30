Tarihte bugün ne oldu? 30 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
30 Nisan tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplumsal gelişmeler açısından önemli olaylara sahne olmuş dikkat çekici günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde yaşanan gelişmeler, dünya tarihinin akışını etkileyen olaylarla birleşerek 30 Nisan’ı merak uyandıran tarihler arasında konumlandırıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 30 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1789: George Washington, ABD’nin ilk başkanı olarak göreve başladı.
- 1803: ABD, Fransa’dan Louisiana Satın Alımı’nı gerçekleştirerek topraklarını büyük ölçüde genişletti.
- 1945: Adolf Hitler ve eşi Eva Braun, Berlin’de intihar etti.
- 1975: Vietnam Savaşı’nın sona ermesiyle Saygon düştü ve savaş resmen bitme sürecine girdi.
- 1993: CERN, World Wide Web’in (WWW) kamu kullanımına açıldığını duyurdu.
- 1999: Japonya’da Tokaimura nükleer kazası sonrası güvenlik tartışmaları arttı.
DOĞUMLAR
- 1777: Carl Friedrich Gauss (Alman matematikçi, astronom ve fizikçi) doğdu.
- 1909: Juliana (Hollanda Kraliçesi) doğdu.
- 1920: Thomas S. Kuhn (bilim tarihçisi ve filozof) doğdu.
- 1946: Carl XVI Gustaf (İsveç Kralı) doğdu.
ÖLÜMLER
- 1883: Édouard Manet (Fransız ressam) hayatını kaybetti.
- 1945: Adolf Hitler (Almanya lideri) öldü.
- 1945: Eva Braun (Hitler’in eşi) öldü.
- 2007: Grigory Perelman (matematikçi olarak bilinen isim, bazı kaynaklarda akademik dünyadan çekilmesiyle anılır) dönemsel olarak gündeme gelmiştir.