Tarihte bugün ne oldu? 30 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

30 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Farklı dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan tarihsel bir arka plan oluşturuyor. 30 Nisan’ın taşıdığı anlam ve öneme dair merak sürerken, konuya ilişkin detaylar ve tarihsel gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1789: George Washington, ABD’nin ilk başkanı olarak göreve başladı.

1803: ABD, Fransa’dan Louisiana Satın Alımı’nı gerçekleştirerek topraklarını büyük ölçüde genişletti.

1945: Adolf Hitler ve eşi Eva Braun, Berlin’de intihar etti.

1975: Vietnam Savaşı’nın sona ermesiyle Saygon düştü ve savaş resmen bitme sürecine girdi.

1993: CERN, World Wide Web’in (WWW) kamu kullanımına açıldığını duyurdu.

1999: Japonya’da Tokaimura nükleer kazası sonrası güvenlik tartışmaları arttı.

DOĞUMLAR

1777: Carl Friedrich Gauss (Alman matematikçi, astronom ve fizikçi) doğdu.

1909: Juliana (Hollanda Kraliçesi) doğdu.

1920: Thomas S. Kuhn (bilim tarihçisi ve filozof) doğdu.

1946: Carl XVI Gustaf (İsveç Kralı) doğdu.

ÖLÜMLER