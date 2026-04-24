Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 24 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 24 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24 Nisan tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplumsal olaylar açısından öne çıkan gelişmelerle anılan özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan önemli olaylar, dünya tarihinin akışını etkileyen gelişmelerle birleşerek 24 Nisan’ı merak uyandıran tarihler arasında öne çıkarıyor. Bu tarihte yaşanan bazı olaylar, hem yerel hem de küresel ölçekte hafızalarda iz bırakmayı sürdürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 24 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

24 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Çeşitli dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan bir tarihsel arka plan oluşturuyor. 24 Nisan’ın taşıdığı anlam ve öneme dair merak ise devam ediyor. Tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1915 - Osmanlı Devleti’nde, İstanbul’da çok sayıda Ermeni aydın ve siyasetçinin tutuklanmasıyla başlayan süreç, tarihsel olarak “24 Nisan 1915” olaylarıyla anılır.
  • 1967 - Sovyet kozmonot Vladimir Komarov, Soyuz 1 görevi sırasında uzay aracının inişi esnasında hayatını kaybetti.
  • 1993 - Azerbaycan’da siyasi kriz ve iç karışıklık süreci derinleşti, dönemin önemli siyasi gelişmeleri yaşandı.
  • 2013 - Bangladeş’te Rana Plaza binasının çökmesiyle 1000’den fazla kişi hayatını kaybetti, bu olay küresel iş güvenliği tartışmalarını artırdı.

DOĞUMLAR

  • 1942 - Barbra Streisand (Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve yönetmen)
  • 1952 - Jean-Paul Gaultier (Fransız moda tasarımcısı)
  • 1967 - Djimon Hounsou (Benin kökenli aktör ve model)
  • 1982 - Kelly Clarkson (Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı)

ÖLÜMLER

  • 1980 - Alejo Carpentier (Kübalı yazar ve gazeteci)
  • 1990 - Paulette Goddard (Amerikalı oyuncu)
  • 1997 - Allan McLeod Cormack (Nobel ödüllü fizikçi)
  • 2017 - Giovanni Sartori (İtalyan siyaset bilimci)
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

