Tarihte bugün ne oldu? 24 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

24 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Çeşitli dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan bir tarihsel arka plan oluşturuyor. 24 Nisan’ın taşıdığı anlam ve öneme dair merak ise devam ediyor. Tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1915 - Osmanlı Devleti’nde, İstanbul’da çok sayıda Ermeni aydın ve siyasetçinin tutuklanmasıyla başlayan süreç, tarihsel olarak “24 Nisan 1915” olaylarıyla anılır.

1967 - Sovyet kozmonot Vladimir Komarov, Soyuz 1 görevi sırasında uzay aracının inişi esnasında hayatını kaybetti.

1993 - Azerbaycan’da siyasi kriz ve iç karışıklık süreci derinleşti, dönemin önemli siyasi gelişmeleri yaşandı.

2013 - Bangladeş’te Rana Plaza binasının çökmesiyle 1000’den fazla kişi hayatını kaybetti, bu olay küresel iş güvenliği tartışmalarını artırdı.

DOĞUMLAR

1942 - Barbra Streisand (Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve yönetmen)

1952 - Jean-Paul Gaultier (Fransız moda tasarımcısı)

1967 - Djimon Hounsou (Benin kökenli aktör ve model)

1982 - Kelly Clarkson (Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı)

ÖLÜMLER