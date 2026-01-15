Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvimde sıradan bir gün gibi görünen 15 Ocak, tarihin akışını etkileyen pek çok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptı. Dünya sahnesinde yaşanan siyasi kırılmalar, bilimsel adımlar ve kültürel olaylar; Türkiye'de ise toplumsal ve tarihsel açıdan iz bırakan gelişmeler, bu tarihi yalnızca bir gün olmaktan çıkararak anlamlı bir dönüm noktasına dönüştürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvim yapraklarında sıradan bir tarih gibi dursa da 15 Ocak, dünya ve Türkiye tarihinde iz bırakan birçok önemli gelişmeyle öne çıkıyor. Geçmişten bugüne uzanan süreçte yaşanan siyasi, toplumsal ve kültürel olaylar bu günü özel kılarken, 15 Ocak'ın bilinmeyen yönleri ve dikkat çeken ayrıntıları haberin devamında sizleri bekliyor.
OLAYLAR
- 1919 – Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Almanya'da öldürüldü; olay dünya siyaset tarihinde önemli bir kırılma olarak kayda geçti.
- 1923 – Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Dostluk ve Ticaret Antlaşması imzalandı.
- 1943 – II. Dünya Savaşı sırasında Pentagon binası ABD'de resmen hizmete açıldı.
- 1966 – Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi Hükûmeti güvenoyu aldı.
- 1992 – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.
- 2001 – Wikipedia'nın temelleri atıldı; internet çağında bilgi paylaşımında yeni bir dönem başladı.
DOĞUMLAR
- 1622 – Molière, Fransız tiyatrosunun en önemli yazar ve oyuncularından biri.
- 1929 – Martin Luther King Jr., ABD'li siyah hakları savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi.
- 1937 – Margaret O'Brien, Amerikalı sinema oyuncusu.
- 1951 – Drew Brees, Amerikan futbolu oyuncusu.
ÖLÜMLER
- 1919 – Rosa Luxemburg, Alman devrimci ve düşünür.
- 1919 – Karl Liebknecht, Alman siyasetçi ve devrimci.
- 1967 – Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türk yazar ve gazeteci.
- 2017 – Fikret Otyam, Türk gazeteci, yazar ve ressam.