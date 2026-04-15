Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

15 Nisan, tarih sahnesinde iz bırakan önemli gelişmelerin yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam açısından dönüm noktası niteliği taşıyan olaylarla öne çıkan özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte yaşanan gelişmeler, etkileriyle geçmişten günümüze uzanan kalıcı izler bırakırken, hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1865: ABD Başkanı Abraham Lincoln, suikast girişiminden bir gün sonra hayatını kaybetti.

1912: Titanic transatlantik gemisi Atlas Okyanusu’nda battı.

1989: İngiltere’de Hillsborough faciası yaşandı, 97 futbol taraftarı hayatını kaybetti.

2013: Boston Maratonu sırasında bombalı saldırı gerçekleşti.

2019: Fransa’da Notre-Dame Katedrali’nde büyük yangın meydana geldi.

DOĞUMLAR

1452: Leonardo da Vinci (Rönesans dönemi sanatçı ve bilim insanı) doğdu.

1938: Claudia Cardinale (İtalyan sinema oyuncusu) doğdu.

1990: Emma Watson (İngiliz oyuncu) doğdu.

ÖLÜMLER