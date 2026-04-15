Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

15 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli gelişmelere sahne olan özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde yaşanan dikkat çekici olaylar, hem dünya tarihinde hem de toplumsal hafızada iz bırakan dönüm noktalarıyla birlikte bu tarihi anlamlı kılmaya devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1865: ABD Başkanı Abraham Lincoln, suikast girişiminden bir gün sonra hayatını kaybetti.
  • 1912: Titanic transatlantik gemisi Atlas Okyanusu’nda battı.
  • 1989: İngiltere’de Hillsborough faciası yaşandı, 97 futbol taraftarı hayatını kaybetti.
  • 2013: Boston Maratonu sırasında bombalı saldırı gerçekleşti.
  • 2019: Fransa’da Notre-Dame Katedrali’nde büyük yangın meydana geldi.

DOĞUMLAR

  • 1452: Leonardo da Vinci (Rönesans dönemi sanatçı ve bilim insanı) doğdu.
  • 1938: Claudia Cardinale (İtalyan sinema oyuncusu) doğdu.
  • 1990: Emma Watson (İngiliz oyuncu) doğdu.

ÖLÜMLER

  • 1865: Abraham Lincoln (ABD Başkanı) hayatını kaybetti.
  • 1980: Jean-Paul Sartre (Fransız filozof ve yazar) öldü.
  • 1990: Greta Garbo (İsveçli oyuncu) hayatını kaybetti.
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinden beklenen haber geldi

Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Gülistan Doku'nun avukatı: Dosyadaki üst düzey kamu görevlisi...

Gülistan Doku dosyasında "üst düzey kamu görevlisinin" ismi açıklandı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Gülistan Doku'nun avukatı: Dosyadaki üst düzey kamu görevlisi...

Gülistan Doku dosyasında "üst düzey kamu görevlisinin" ismi açıklandı
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı