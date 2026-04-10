Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

10 Nisan, tarihin akışını değiştiren gelişmelerin yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli izler bırakan olayların hafızalara kazındığı özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu tarihte yaşanan dikkat çekici gelişmeler, geçmişten günümüze uzanan geniş bir perspektifte hatırlanmaya devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1912 - RMS Titanic, İngiltere’den ilk ve son seferi için Southampton’dan ayrıldı.
  • 1944 - Kraków Gettosu tasfiye edilmeye başlandı (II. Dünya Savaşı süreci).
  • 1963 - USS Thresher denizaltısı test sırasında battı; 129 denizci hayatını kaybetti.
  • 1972 - Biyolojik Silahlar Sözleşmesi imzaya açıldı.
  • 1998 - Kuzey İrlanda’da Hayırlı Cuma Anlaşması (Good Friday Agreement) imzalandı.
  • 2010 - Rusya’da Smolensk uçak kazası meydana geldi; Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

  • 1583 - Hugo Grotius, Hollandalı hukukçu ve filozof
  • 1930 - Max von Sydow, İsveçli oyuncu
  • 1947 - Steven Seagal, Amerikalı aktör ve dövüş sanatçısı
  • 1953 - Philip Kerr, İskoç yazar
  • 1969 - Roberto Carlos, Brezilyalı eski futbolcu
  • 1973 - Sophie Ellis-Bextor, İngiliz şarkıcı

ÖLÜMLER

  • 1813 - Joseph Louis Lagrange, Fransız matematikçi
  • 1919 - Emiliano Zapata, Meksikalı devrimci lider
  • 1973 - Pablo Picasso, İspanyol ressam ve heykeltıraş
  • 2011 - Elizabeth Taylor, İngiliz-Amerikalı oyuncu
  • 2020 - Honor Blackman, İngiliz oyuncu
  • 2023 - Mary Quant, İngiliz moda tasarımcısı
Sahra Arslan
