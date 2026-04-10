Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

10 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam alanlarında etkili gelişmelerin yaşandığı ve dönüm noktası niteliğindeki olaylarla hatırlanan önemli günler arasında yer alıyor. Bu özel tarihte yaşanan dikkat çekici gelişmeler, geçmişten günümüze uzanan etkileriyle gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1912 - RMS Titanic, İngiltere’den ilk ve son seferi için Southampton’dan ayrıldı.

1944 - Kraków Gettosu tasfiye edilmeye başlandı (II. Dünya Savaşı süreci).

1963 - USS Thresher denizaltısı test sırasında battı; 129 denizci hayatını kaybetti.

1972 - Biyolojik Silahlar Sözleşmesi imzaya açıldı.

1998 - Kuzey İrlanda’da Hayırlı Cuma Anlaşması (Good Friday Agreement) imzalandı.

2010 - Rusya’da Smolensk uçak kazası meydana geldi; Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1583 - Hugo Grotius, Hollandalı hukukçu ve filozof

1930 - Max von Sydow, İsveçli oyuncu

1947 - Steven Seagal, Amerikalı aktör ve dövüş sanatçısı

1953 - Philip Kerr, İskoç yazar

1969 - Roberto Carlos, Brezilyalı eski futbolcu

1973 - Sophie Ellis-Bextor, İngiliz şarkıcı

ÖLÜMLER