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Evet, tapu harcı kredi kartı ile ödenebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün e-Tahsilat sistemi üzerinden kredi kartıyla tapu harcı ödemesi yapmak mümkün. Ödeme sırasında doğrudan taksit seçeneği sunulmasa da bazı bankalar, ödeme sonrasında mobil uygulama veya müşteri hizmetleri üzerinden taksitlendirme imkanı tanıyor. 2026 yılında tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4'ü olarak uygulanıyor. İşte tapu harcının kredi kartıyla nasıl ödeneceği, taksit imkanı ve dikkat edilmesi gerekenler.

TAPU HARCI KREDİ KARTI İLE ÖDENİR Mİ?

Evet, tapu harcı kredi kartıyla ödenebiliyor. Ödeme, internet üzerinden çevrim içi olarak ya da sisteme bağlı tapu müdürlüklerindeki POS cihazları aracılığıyla yapılabiliyor.

TAPU HARCI KREDİ KARTIYLA NASIL ÖDENİR?

Tapu müdürlüğüne satış başvurusu yapıldıktan sonra cep telefonuna 12 veya 13 haneli bir e-tahsilat seri numarası gönderiliyor. Bu numarayla aşağıdaki kanallardan ödeme yapılabiliyor:

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü e-Tahsilat sistemi

Sisteme bağlı tapu müdürlüklerindeki POS cihazları

Anlaşmalı banka şubeleri

Ödeme sonrasında alınan dekontun saklanması öneriliyor, çünkü tapu müdürlüğü işlem sırasında dekontu talep edebiliyor.

TAPU HARCI TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Çevrim içi ödeme ekranında doğrudan taksit seçeneği bulunmuyor ve ödeme tek çekim olarak yapılıyor. Ancak bazı bankalar, ödeme yapıldıktan sonra mobil uygulama ya da telefon bankacılığı üzerinden taksitlendirme imkanı sunuyor. Bankaların taksit koşulları ve faiz oranları farklılık gösterdiği için işlem öncesinde bankayla görüşülmesi öneriliyor.

HANGİ KARTLARLA TAPU HARCI ÖDENMİYOR?

Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT kartlarıyla Gelir İdaresi'nin çevrim içi sistemi üzerinden tapu harcı ödemesi yapılamıyor. Diğer bankaların kredi kartlarının büyük bölümüyle ödeme yapılabiliyor.

TAPU HARCI NE KADAR?

2026 yılında tapu harcı, gayrimenkulün satış bedeli üzerinden yüzde 4 olarak uygulanıyor. Bu oranın yüzde 2'si alıcı, yüzde 2'si ise satıcı tarafından ödeniyor. Ancak uygulamada tarafların anlaşmasıyla harcın tamamının alıcı tarafından ödendiği durumlar da sıkça görülüyor.

TAPU HARCI SAAT KAÇA KADAR ÖDENİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çevrim içi sistemi üzerinden tapu harcı ödemeleri 00.10 ile 23.50 saatleri arasında yapılabiliyor.