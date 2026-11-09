Taner Tolga Tarlacı öldü mü, yaşıyor mu? Taner Tolga Tarlacı hangi hapishanede, suçu ne?

Taner Tolga Tarlacı'nın öldüğüne ilişkin iddialar yalanlandı. Tarlacı'nın hukuki süreciyle ilgilenen içerik üreticisi İbrahim Beycanlı, eski yarışmacının hayatta olduğunu ve kendisi için beşinci avukatın tutulduğunu açıkladı. Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma gibi suçlardan aldığı hapis cezasını çekiyor. İşte Taner Tolga Tarlacı'nın son durumuna ilişkin bilinenler.

TANER TOLGA TARLACI ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Taner Tolga Tarlacı ölmedi. Sosyal medyada Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiğine dair yayılan iddialar doğru değil. Tarlacı'nın hukuki süreciyle ilgilenen İbrahim Beycanlı, eski yarışmacının hayatta olduğunu açıkladı.

TANER TOLGA TARLACI YAŞIYOR MU?

Evet, Taner Tolga Tarlacı yaşıyor. İbrahim Beycanlı, Tarlacı'nın sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, şaka bir yana, Taner artık eskiden tanıdığınız kişi değil. Şu anda çok kötü durumda. Yaptığı şeyler de çok kötü, zaten bu yüzden cezaevinde. Bizim amacımız onu cezaevinden çıkarıp hastanede tedavi görmesini sağlamak. Bu, kendisi için tuttuğumuz beşinci avukat."

TANER TOLGA TARLACI ÖLÜM HABERLERİNİ KENDİSİ Mİ YAYDI?

İbrahim Beycanlı, sosyal medyada dolaşan ölüm haberlerinin bir kısmının Tarlacı'nın kendisi tarafından bilerek yaydırıldığını öne sürdü. Beycanlı, "Bir de Taner'in bilerek böyle haberler yaydırdığı oluyor. Belki birileri ilgilenir, gündeme gelir ve cezaevinden çıkarılmasına yardımcı olur diye düşünüyor" dedi.

TANER TOLGA TARLACI HANGİ HAPİSHANEDE?

Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'taki bir cezaevinde bulunuyor. Tarlacı'nın kaldığı cezaevinin adına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. 2023 yılında çıkan haberlerde, Tarlacı'nın cezaevinde yemek sırasında tartıştığı 3 mahkûmun saldırısına uğrayarak ağır yaralandığı öne sürülmüştü.

TANER TOLGA TARLACI'NIN SUÇU NE?

Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma gibi suçlardan hapis cezası aldı. Tarlacı, bu suçlardan verilen cezasını Güney Kıbrıs'ta çekiyor.

Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

TANER TOLGA TARLACI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinden ne zaman çıkacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İbrahim Beycanlı, yeni avukatla birlikte Tarlacı'nın cezaevinden çıkarılarak hastanede tedavi görmesi için çalıştıklarını açıkladı. Ancak hukuki süreçte nasıl bir adım atılacağı henüz netlik kazanmadı.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan eski bir yarışmacı. Tarlacı, yarışmadaki sıra dışı çıkışları ve tavırlarıyla uzun süre gündemde kaldı. İlerleyen yıllarda ise adı daha çok karıştığı adli olaylarla anıldı.