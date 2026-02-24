Talisca sakatlandı mı, Anderson Talisca Kasımpaşa maçında sakatladı mı?

Talisca sakatlandı mı sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Anderson Talisca, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık şüphesiyle endişe yarattı. Teknik heyetin ve sağlık ekibinin yapacağı kontrollerin ardından yıldız oyuncunun durumu netlik kazanacak.

TALİSCA SAKATLANDI MI?

Anderson Talisca, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından stadyumdan sekerek ayrılırken görüntülendi. Yıldız oyuncunun bu hali, maç sonrası taraftarlar arasında kısa sürede endişeye yol açtı. Karşılaşmayı takip eden futbolseverler, Talisca'nın durumuna ilişkin kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.

KASIMPAŞA MAÇI SONRASI SON DURUM

Kasımpaşa maçının ardından Talisca'nın sakatlığıyla ilgili henüz net bir bilgilendirme yapılmadı. Sağlık ekibinin ilk kontrolleri gerçekleştirdiği öğrenilirken, oyuncunun durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Teknik heyetin ve taraftarların gözü, kısa süre içinde açıklanması beklenen resmi rapora çevrilmiş durumda.