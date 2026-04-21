Haberler

Talisca neden yok, Konyaspor Fenerbahçe maçında Talisca sakat mı, yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talisca’nın Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Mücadele öncesi “Talisca’nın neden yok, yedek mi, sakat mı yoksa cezalı mı?” soruları gündeme gelirken, yıldız oyuncunun kadroda bulunmaması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’nin kritik deplasman maçında Talisca’nın neden forma giymediği merak konusu olurken, teknik heyetin tercihi mi yoksa sakatlık ya da ceza durumu mu olduğu araştırılıyor. Taraftarlar, maç kadrosuna ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ederken, Talisca’nın son durumu karşılaşmanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

MEDAŞ KONYA BÜYÜKŞEHİR STADI’NDA DEV KUPA MÜCADELESİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesinde kazanan ekip, adını doğrudan yarı finale yazdıracak. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maç, iki takım için de sezonun en kritik sınavlarından biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE GRUBU ZORLU RAKİPLERDEN GEÇTİ

Kupada C Grubu’nda yer alan Fenerbahçe; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü’nün bulunduğu grupta mücadele etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyete rağmen diğer tüm maçlarını kazanarak 9 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

TALİSCA NEDEN YOK?

Kritik Konyaspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe’de iki önemli eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Edson Álvarez’in yanı sıra Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Talisca teknik direktör tercihi olarak yedek kadroda yer aldı.

KONYASPOR İLE KUPADA 4. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe’yi turnuva dışına itmişti. 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşen iki ekipten Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 ve evinde 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başarmıştı.

Osman DEMİR
Haberler.com
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Okul saldırılarıyla ilgili Meclis'ten ilk somut adım
Tuncay Sonel'den 'Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?' sorusuna yanıt

Eski valiye açık açık soruldu: Ceset gizlice gömüldü mü?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu