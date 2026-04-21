Talisca neden yok, Konyaspor Fenerbahçe maçında Talisca sakat mı, yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

Fenerbahçe’nin kritik deplasman maçında Talisca’nın neden forma giymediği merak konusu olurken, teknik heyetin tercihi mi yoksa sakatlık ya da ceza durumu mu olduğu araştırılıyor. Taraftarlar, maç kadrosuna ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ederken, Talisca’nın son durumu karşılaşmanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

MEDAŞ KONYA BÜYÜKŞEHİR STADI’NDA DEV KUPA MÜCADELESİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesinde kazanan ekip, adını doğrudan yarı finale yazdıracak. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maç, iki takım için de sezonun en kritik sınavlarından biri olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE GRUBU ZORLU RAKİPLERDEN GEÇTİ

Kupada C Grubu’nda yer alan Fenerbahçe; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü’nün bulunduğu grupta mücadele etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyete rağmen diğer tüm maçlarını kazanarak 9 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

TALİSCA NEDEN YOK?

Kritik Konyaspor karşılaşması öncesi Fenerbahçe’de iki önemli eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Edson Álvarez’in yanı sıra Marco Asensio da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Talisca teknik direktör tercihi olarak yedek kadroda yer aldı.

KONYASPOR İLE KUPADA 4. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sisteminde Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe’yi turnuva dışına itmişti. 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşen iki ekipten Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 ve evinde 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başarmıştı.