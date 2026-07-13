Talip Güler kimdir? Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler yakalandı mı?

Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler yakalandı mı? Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye yapılanmasına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak çatışma bölgesinden Türkiye'ye getirildi. Peki, Talip Güler kimdir? Detaylar...

TALİP GÜLER KİMDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in, DEAŞ'ın 2021 yılı öncesinde sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" ve DEAŞ/Faruk Ofisi'nin sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Talip Güler'in örgüt içerisindeki faaliyetlerini başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde sürdürdüğü belirlendi.

Yapılan resmi açıklamalarda, Talip Güler'in DEAŞ'ın "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve bu kapsamda hakkında sarı bülten bulunduğu ifade edildi.

İstihbari çalışmalar kapsamında Talip Güler'in geçmiş faaliyetleri de detaylı şekilde incelendi. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi.

Resmi bilgilere göre Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini örgütün üst düzey isimleriyle koordineli şekilde yürüttüğü değerlendirildi.

ABDÜSSELAM TÜRKİ KOD ADLI TALİP GÜLER YAKALANDI MI?

Evet. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT'in yürüttüğü uzun soluklu istihbari çalışmalar kapsamında Talip Güler'in faaliyetleri adım adım takip edildi. Operasyon sonucunda Talip Güler'in çatışma bölgesinde yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamalara göre operasyon, MİT'in yurt dışındaki istihbari çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, Talip Güler'in ağabeyi olan Kasım Güler'in de 2021 yılında MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı.

Kasım Güler'in yakalanmasının ardından Talip Güler'e yönelik çalışmaların sürdürüldüğü, faaliyetlerinin istihbari yöntemlerle takip edildiği ve yürütülen operasyon sonucunda yakalanarak Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

Güvenlik kaynakları ayrıca, terör örgütü DEAŞ'ın yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik istihbari çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.