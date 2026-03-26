Talha Özkaynak kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 2004'lü yarışmacı Talha Özkaynak kaçıncı soruda elendi, nereli, ne iş yapıyor?

22 yaşındaki genç yarışmacı Talha Özkaynak, “Kim Milyoner Olmak İster?” ekranlarında gösterdiği performansla izleyicilerin dikkatini çekti. Talha Özkaynak kim, hangi şehirden geliyor ve ne iş yapıyor? Yarışmada hangi soruda elendi ve başarısı nasıl yorumlanıyor? Genç ismin çok yönlü akademik ve profesyonel kariyeri, sosyal medyada da merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TALHA ÖZKAYNAK KİMDİR?

Talha Özkaynak, genç yaşına rağmen akademik ve profesyonel alanda çok yönlü çalışmalarıyla dikkat çeken bir isimdir. Koç Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile Sosyoloji bölümlerinde çift anadal yapan Özkaynak, özellikle gastronomi tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla öne çıkıyor. Akademik kariyerinin yanı sıra hizmet sektöründe de aktif olan Talha Özkaynak, yazarlık ve editörlük alanlarında da içerik üretmeyi hedefliyor.

TALHA ÖZKAYNAK KAÇ YAŞINDA?

Talha Özkaynak 22 yaşındadır.

TALHA ÖZKAYNAK NERELİ?

Talha Özkaynak, İstanbul doğumludur.

TALHA ÖZKAYNAK NE İŞ YAPIYOR?

Özkaynak, Koç Üniversitesi’nde öğrenci olarak eğitimine devam ederken, akademik araştırmalar yapıyor ve gastronomi tarihi ile kültür çalışmaları üzerine projeler yürütüyor. Ayrıca hizmet sektöründe deneyim kazanmakta ve yazarlık/editörlük alanında içerikler üretmektedir.

TALHA ÖZKAYNAK YARIŞMADA KAÇINCI SORUDA ELENDİ?

Talha Özkaynak, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında 500 bin TL değerindeki soruda elendi. Elendiği soruda seçenekler şunlardı: Cırcamuk, Cırdaval, Cırboğa ve Cırlayık; doğru cevabı veremediği için yarışmaya veda etti.