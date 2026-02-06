Sosyal medya ve dijital platformların tanınan isimlerinden Taha Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyon, gece yarısı yapılan baskınlarla gerçekleşti ve fenomenler Taha Özer ile Simge Barankoğlu'nun adreslerinde yakalandığı öğrenildi. Peki, Taha Özer kimdir, ne iş yapıyor? Taha Özer neden gözaltına alındı? Detaylar...

TAHA ÖZER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Taha Özer, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş bir DJ, müzisyen ve sosyal medya içerik üreticisidir. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşında olan Özer, Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve İşletme Bölümü'nden 2011 yılında mezun olmuştur.

Üniversite eğitiminin ardından Amerika'nın New York ve Boston şehirlerinde yabancı dil eğitimi alan Özer, 2012 yılından bu yana sosyal medya platformlarında içerik üretmektedir. Bugün, dijital platformlarda ve sosyal medyada 11 milyon 900 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Taha Özer, aynı zamanda Deriden adlı ayakkabı firmasının sahibi İbrahim Şenkal Özer'in oğludur. Lüks yaşam tarzı, müzik kariyeri ve yüksek takipçili sosyal medya hesaplarıyla adından söz ettiren Özer, DJ kimliğiyle de geniş kitlelere hitap ediyor.

TAHA ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Taha Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma, sosyal medya fenomenleri ve dijital platformda içerik üreticileri üzerinde yoğunlaşırken, Özer'in adı özellikle yasaklı madde soruşturmasında ön plana çıktı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim ise Simge Barankoğlu oldu. Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı ve geçmişte, Aralık 2021'de dolandırıcılık suçundan tutuklanıp Ocak ayında serbest bırakıldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da, Taha Özer'in dijital platformlardaki etkinliği ve sosyal medyadaki paylaşımları, gözaltına alınmasının ardından gündemde geniş yer buldu.