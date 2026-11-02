Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Susuz Yaz oyuncuları kimler, konusu ne?

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Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Ay Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı 26 Ekim 2026’da yayınlandı. Dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı; ancak yapımın kasım ayı içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç’in paylaştığı dizi, 1970’lerin Çukurova’sında geçen bir aşk, aile ve toprak mücadelesini ekrana taşıyacak. İşte Susuz Yaz’a dair bilinenler.

SUSUZ YAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Susuz Yaz’ın kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin ilk tanıtımının 26 Ekim 2026’da yayınlanmasının ardından yapımın kasım ayı içinde ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin hangi gün ve saatte yayınlanacağı, Kanal D tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

SUSUZ YAZ HANGİ KANALDA?

Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Kanal D, diziyi 29 Ağustos 2026’da yaptığı yeni sezon tanıtımında sürpriz projelerinden biri olarak duyurmuştu.

SUSUZ YAZ’IN KONUSU NE?

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, 1970’lerin Adana’sında geçiyor. Dizi, geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçen Osman ve ağabeyi Hasan’ın hikâyesini anlatıyor. Osman’ın Bahar’a duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Aile bağları, aşk, kıskançlık, sahip olma tutkusu ve toprak mücadelesi, dizinin merkezinde yer alıyor.

SUSUZ YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Susuz Yaz’ın çekimleri Adana’da gerçekleştiriliyor. Dizi, Çukurova’nın doğal dokusunu ve 1970’lerin atmosferini ekrana taşıyacak.

SUSUZ YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Osman karakterine Mert Ramazan Demir, Bahar karakterine Lizge Cömert, Hasan karakterine ise Batuhan Bozkurt Yüzügüleç hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) yer alıyor.

SUSUZ YAZ’IN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Ay Yapım imzası taşıyan Susuz Yaz’ın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

SUSUZ YAZ’IN SİNEMA GEÇMİŞİ

Necati Cumalı’nın Susuz Yaz eseri, Türk sinema tarihinde de önemli bir yere sahip. Eser, 1963 yılında Metin Erksan tarafından beyaz perdeye uyarlanmış ve film, 1964’te Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’nü kazanarak Türk sinemasına uluslararası alanda büyük bir başarı kazandırmıştı.