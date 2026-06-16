Survivor 2026'da büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşabilmek için parkurlarda kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek canlı yayın finaline katılacak isimlerin netleşmeye başladığı yarışmada, 15 Haziran 2026 Pazartesi akşamı oynanan kritik mücadele sonrasında ikinci finalist de belli oldu. Peki, Survivor'da 2. finalist kim oldu? Survivor'da finale kalan 2. yarışmacı kim? 15 Haziran Survivor dün akşam kim kazandı? Detaylar...

SURVIVOR'DA 2. FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2026'nın 15 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümünde finale yükselen ikinci isim belli oldu. Kritik eşleşmeler ve zorlu mücadelelerin ardından Sercan, rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Sercan, İstanbul'da düzenlenecek büyük final organizasyonunda mücadele etmeye hak kazanan ikinci yarışmacı oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde eden yarışmacı, finale kalan isimler arasındaki yerini aldı.

Yarışmanın son dönemecine girilmesiyle birlikte parkurlardaki rekabet her geçen gün daha da yükseliyor. Finale kalmayı başaran isimler şampiyonluk hedefine yaklaşırken, diğer yarışmacılar da kalan finalist kontenjanları için mücadele etmeye devam ediyor.

SURVIVOR'DA 1. FİNALİST KİM?

Survivor 2026'da final heyecanı yaşanırken İstanbul'da gerçekleştirilecek canlı yayın finallerine katılacak ilk isim daha önce netleşmişti. Kıran kırana geçen final oyununda rakiplerine üstünlük kurmayı başaran Mert Nobre, finale doğrudan yükselerek ilk finalist olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Mert Nobre, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti ve final biletini alan ilk yarışmacı olarak adını yazdırdı.

SURVIVOR'DA 3. FİNALİST NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2026'da finale kalacak üçüncü isim için geri sayım başladı. Yarışmada yapılan açıklamaya göre üçüncü finalist yarın akşam belli olacak.