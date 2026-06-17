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Survivor Nagihan kimdir, Nagihan Karadere kızı Ece Arven Gökçe kimdir, kaç yaşındadır?

Survivor Nagihan kimdir, Nagihan Karadere kızı Ece Arven Gökçe kimdir, kaç yaşındadır?
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Survivor’ın efsane ismi Nagihan Karadere, özel hayatıyla yine gündemde. Ünlü atletin her fırsatta gözünden sakındığını söylediği kızı, sosyal medyada merak konusu oldu. Kullanıcılar arama motorlarında "Survivor Nagihan kimdir, kızı Ece Arven Gökçe kimdir, kaç yaşındadır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Nagihan'ın kızı Ece Arven hakkında merak edilen tüm detaylar...

Katıldığı yarışmalarla adından söz ettiren milli atlet Nagihan Karadere'nin, eski eşi Uğur Gökçe'den olan kızı Ece Arven magazin takipçilerinin markajında. İnternette yoğun şekilde " Nagihan Karadere'nin kızı Ece Arven Gökçe kaç yaşında ve nereli?" sorgulamaları yapılıyor. Küçük Ece Arven'e dair güncel bilgiler haberimizde...

SURVIVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 Kadirli doğumlu eski milli atlettir. Kısa mesafe ve engelli koşu dallarında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Karadere, spor kariyerinin ardından katıldığı Survivor yarışmalarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmiştir.

KIZI ECE ARVEN GÖKÇE KİMDİR?

Ece Arven Gökçe, Nagihan Karadere’nin 2016 yılında boşandığı eski eşi Uğur Gökçe ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. Annesi Nagihan Karadere ile sık sık sosyal medyada paylaşımları yapılan Ece Arven, sevimli tavırlarıyla ünlü atletin hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

ECE ARVEN GÖKÇE KAÇ YAŞINDADIR?

2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen Ece Arven Gökçe, 10 yaşındadır. Velayeti annesi Nagihan Karadere'de olan Ece Arven, eğitim hayatına İstanbul'da devam etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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