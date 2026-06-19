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Survivor kim kazandı, Survivor şampiyonu kim oldu?

Survivor kim kazandı, Survivor şampiyonu kim oldu?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının finali büyük heyecana sahne oldu. Final gecesinde “Survivor kim kazandı?” sorusu izleyiciler tarafından en çok merak edilen konu olurken, şampiyonun kim olduğu sosyal medyada da gündem haline geldi. Zorlu ada şartları, uzun mücadeleler ve final oyunlarının ardından Survivor 2026 şampiyonu netlik kazandı.

Milyonlarca izleyicinin takip ettiği Survivor finalinde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. “Survivor şampiyonu kim oldu?” sorusu final gecesinin en çok araştırılan başlığı olurken, yarışmanın kazananı performansıyla dikkat çekti. Final oyunlarının ardından Survivor kupasını kaldıran isim belli oldu ve sezon resmen sona erdi.

SURVIVOR 2026’DA ŞAMPİYON KİM OLDU?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda final heyecanı bu akşam doruğa ulaştı. 1 Ocak’ta başlayan ve aylardır süren zorlu mücadelelerin ardından artık sona gelindi. 19 Haziran tarihli büyük finalde “Survivor kim kazandı?” sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Yarışmada şampiyon olacak isim, bu akşam oynanan final oyunlarıyla belli olacak.

SURVIVOR FİNALİNDE BÜYÜK MÜCADELE

18 Haziran’da gerçekleşen yarı final etabında Nagihan Karadere, Ramazan Sarı ve Mert Nobre finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkur oyunlarının ardından final biletini alan isimler Nagihan Karadere ve Mert Nobre oldu. İki güçlü yarışmacı, Survivor 2026 şampiyonu olabilmek için son kez karşı karşıya geldi.

SURVIVOR 2026 FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Finale kalan Nagihan Karadere ve Mert Nobre, Survivor 2026 kupası için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. Final karşılaşmasında büyük bir rekabet yaşanırken, izleyiciler ekran başında nefeslerini tuttu.

SURVIVOR 2026 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Final mücadelesinin ilk turunda Mert Nobre rakibine karşı üstünlük kurarak 8-1’lik skorla öne geçti. İkinci turda ise heyecan devam ediyor. Survivor 2026 şampiyonu, oyunların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak ve kazanan isim resmen açıklanacak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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