Survivor kim kazandı? Survivor 3. finalist kim oldu 16 Haziran Salı?

Survivor All Star’da final haftasına girilirken yarışmanın kaderini belirleyen gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 16 Haziran Salı günü yayınlanan bölümün ardından “Survivor kim kazandı?” sorusu araştırılırken, 3. finalist koltuğuna oturan yarışmacı da büyük merak uyandırdı. Finale sayılı günler kala yarışmada heyecan doruğa çıkarken, sonuçlar gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

SURVIVOR’DA 3. FİNALİST KİM OLDU? 16 HAZİRAN SALI SURVIVOR SONUÇLARI VE FİNAL HEYECANI

Survivor 2026’da final haftasına girilirken izleyiciler “Survivor’da 3. finalist kim oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 16 Haziran Salı akşamı ekrana gelen bölüm sonrası gözler final koltuğuna oturacak son isme çevrilirken, yarışmada yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Büyük finale sayılı günler kala rekabet giderek artıyor.

SURVIVOR’DA 3. FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2026’da üçüncü finalist henüz resmi olarak netleşmedi. 16 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümde Nefise, Nagehan ve Ramazan, final koltuğuna oturabilmek için kritik parkur mücadelesine çıktı. Yarışmanın bu aşamasında kazanan isim büyük finale yükselerek son finalist olacak.

Final öncesi yaşanan bu mücadele, sezonun en kritik anlarından biri olarak görülüyor ve sonuç büyük bir merakla bekleniyor.

SURVIVOR’DA İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2026’da finale yükselen ilk isim Nobre oldu. Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken yarışmacı, zorlu parkur etabını başarıyla geçerek adını finale yazdırmayı başardı.

Nobre’nin finale yükselmesi, yarışmada dengeleri değiştirirken diğer yarışmacılar için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

SURVIVOR’DA İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Finale yükselen ikinci isim ise Sercan oldu. Güçlü performansı ve parkur başarısıyla öne çıkan Sercan, rakiplerini geride bırakarak finale kalmayı başardı.

Sercan’ın finalist olmasıyla birlikte büyük finalin kadrosu şekillenmeye başlarken, gözler üçüncü finalist için verilen mücadeleye çevrildi.

ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

Alınan sonuçlara göre Nagihan Karadere, kritik oyunu kazanarak dörtlü finalde yer almaya hak kazanan üçüncü yarışmacı olarak adını İstanbul biletine yazdırdı.