Survivor kim kazandı, 13 Haziran Cumartesi Survivor İstanbul kim kazandı?

13 Haziran Cumartesi Survivor İstanbul gecesinde yaşanan büyük final sonrası “Survivor kim kazandı?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Zorlu parkurların ardından finale kalan yarışmacılar arasındaki mücadele nefes keserken, kazanan isim izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

SURVIVOR 2026’DA 12 HAZİRAN HEYECANI! BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda final haftasına yaklaşılırken rekabet giderek artıyor. 1 Ocak’ta başlayan ve büyük ilgi gören yarışmada şampiyonun belli olacağı İstanbul finaline doğru geri sayım sürerken, 12 Haziran tarihli bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.

SURVIVOR 12 HAZİRAN KİM KAZANDI?

Survivor’da 12 Haziran 2026 tarihinde oynanan bireysel dokunulmazlık mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Kritik etapta yarışmacılar finale kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koyarken, kazanan isim izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM BELLİ OLDU

Zorlu parkurda gerçekleşen mücadelede finale kalan isimler Nobre ve Nefise oldu. Kıran kırana geçen oyunda üstün performans sergileyen Mert Nobre, bireysel dokunulmazlığın sahibi olmayı başardı.

MERT NOBRE SEMBOLÜ VE İSTANBUL KOLTUĞUNU KAPTI

Oyunu kazanarak büyük avantaj elde eden Mert Nobre, sadece sembolü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda İstanbul’daki dörtlü koltuğun da ilk sahibi oldu. Bu başarı sayesinde Nobre, kalan oyunlara katılmadan final etabına avantajlı şekilde gitme hakkı kazandı.

SURVIVOR FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Survivor 2026’da şampiyonun belli olacağı büyük final 17-18-19 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Yarışmacılar, final oyunları öncesinde son kozlarını oynarken, rekabetin daha da artması bekleniyor.

FİNAL ÖNCESİ HEYECAN ZİRVEDE

İstanbul’da gerçekleşecek büyük final öncesinde yaşanan bireysel dokunulmazlık oyunu, yarışmanın gidişatını doğrudan etkiledi. İzleyiciler ise Survivor 2026 şampiyonunun kim olacağını büyük merakla bekliyor.