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Survivor kim elendi, 11 Haziran Perşembe Survivor'da kim elendi, Deniz elendi mi?

Survivor kim elendi, 11 Haziran Perşembe Survivor'da kim elendi, Deniz elendi mi?
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Survivor'da kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025'in 11 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları arasından yarışmaya veda eden isim belli olurken, izleyiciler sonuçları merakla araştırmaya başladı. Peki Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? İşte 11 Haziran Survivor elemesinin detayları.

Survivor'da bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. 11 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümde eleme düellosunun ardından adadan ayrılan isim netlik kazandı. Büyük finale doğru geri sayım sürerken, "Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ve yarışmaya veda eden yarışmacı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 11 HAZİRAN'DA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2025'te finale doğru geri sayım sürerken, 11 Haziran Perşembe akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, adada kalabilmek için kritik düellolarda karşı karşıya geliyor. İzleyiciler ise Survivor'da kimin elendiğini ve yarışmaya kimin veda ettiğini merak ediyor.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftaki eleme düellolarında birbirinden iddialı isimler mücadele ediyor. Kritik eşleşmelerde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer düelloda Nefise Karatay ile Sercan Yıldırım adada kalma mücadelesi veriyor. Yarışmacılar, finale bir adım daha yaklaşabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koyuyor.

SURVİVOR EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Ada konseyinin ardından haftanın eleme düellosu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Nagihan Karadere – Deniz

Sercan Yıldırım – Nefise

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'ya veda eden isim Deniz oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİhsan Can:

deniz elendi mi ya gerçekten mi, çok sinir oldum çünkü nagihan çok favori gibi durmuştu ama işte böyle şeyler oluyor işte

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Haber YorumlarıTevfik Özgün Aykin:

deniz gitti ama bence o da masrafı çok fazla yapan biriydi hani yemek filan çok tüketiyor diye söylüyorlardı

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Haber YorumlarıErkan Altın:

vay be deniz gitti ya hayıf çok iyi yarışmacıydı bence! finale doğru giderken böyle elenmesi üzücü olmuş! umarım diğerleri iyi mücadele eder

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