Survivor kim elendi, 11 Haziran Perşembe Survivor'da kim elendi, Deniz elendi mi?

Survivor'da bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. 11 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümde eleme düellosunun ardından adadan ayrılan isim netlik kazandı. Büyük finale doğru geri sayım sürerken, "Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ve yarışmaya veda eden yarışmacı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 11 HAZİRAN'DA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2025'te finale doğru geri sayım sürerken, 11 Haziran Perşembe akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, adada kalabilmek için kritik düellolarda karşı karşıya geliyor. İzleyiciler ise Survivor'da kimin elendiğini ve yarışmaya kimin veda ettiğini merak ediyor.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftaki eleme düellolarında birbirinden iddialı isimler mücadele ediyor. Kritik eşleşmelerde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer düelloda Nefise Karatay ile Sercan Yıldırım adada kalma mücadelesi veriyor. Yarışmacılar, finale bir adım daha yaklaşabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koyuyor.

SURVİVOR EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Ada konseyinin ardından haftanın eleme düellosu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Nagihan Karadere – Deniz

Sercan Yıldırım – Nefise

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'ya veda eden isim Deniz oldu.