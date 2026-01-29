Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Perşembe eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dengeleri değiştiren bir akşam geride kaldı. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununun sonucu yarışmanın seyrini etkilerken, 29 Ocak Perşembe gecesi eleme adayı olan yarışmacı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kritik oyunu hangi takım kazandı, potaya kim gitti? İşte Survivor'da yaşananlar…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda detaylar anında haberimizde yer alacak. Kritik oyunun sonucu, eleme sürecini doğrudan etkileyecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Erkan olmuştu. Elenmenin ardından yarışmadaki dengeler değişirken, yeni haftada yaşanacak gelişmeler merak konusu haline geldi.

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR ADAYA GİRDİ

Survivor'da rekabeti artıracak sürpriz gelişme yaşandı. Daha önce yarışmaya damga vuran isimlerin de aralarında bulunduğu Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra yeniden adaya dahil oldu. Yeni yarışmacıların gelişiyle birlikte Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele daha da sertleşti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı yapılan ada konseyinin ardından netleşti. Oylama sonucunda eleme potasına giren ilk isim Seren Ay oldu. İkinci eleme adayı ve dokunulmazlık sonuçları ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.