Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Mayıs Perşembe?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da 14 Mayıs Perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyununun sonucu izleyicilerin gündeminde yer aldı. Zorlu parkurda nefes kesen mücadele sonrası kazanan takım belli olurken, eleme potasına girecek isimler de merak edilmeye başlandı. Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorusu sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın son bölümünde oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Mavi takım üstün performansıyla dikkat çekti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Mavi takım, rakibini 12-7 mağlup ederek dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Kırmızı takım ada konseyinde kritik bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor’da bu hafta eleme potasında yer alan isimler de netleşmeye başladı. Son bölüm itibarıyla eleme adayları arasında Barış Murat Yağcı, Can Berkay ve Nobre bulunuyor. Dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinin ardından potaya girecek yeni yarışmacı da merak konusu oldu.

MAVİ TAKIMDAN KRİTİK GALİBİYET

14 Mayıs tarihli Survivor bölümünde Mavi takımın aldığı 12-7’lik galibiyet sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle oyunlarda gösterilen performans ve takım içindeki mücadele izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Survivor’da eleme heyecanı yaklaşırken yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek artıyor.

GÖZLER YENİ ADA KONSEYİNDE

Dokunulmazlık oyununun ardından gözler şimdi ada konseyine çevrildi. Kırmızı takımın çıkaracağı yeni eleme adayı ve yarışmacılar arasındaki gerilim Survivor’ın yeni bölümünde netlik kazanacak. İzleyiciler, haftanın eleme gecesinde kimin adaya veda edeceğini merak ediyor.