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Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 4 Haziran Perşembe?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu 4 Haziran Perşembe?
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TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 4 Haziran Perşembe akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun ardından gözler kazanan isme ve haftanın yeni eleme adayına çevrildi. Survivor’da kritik mücadelede dokunulmazlığı kazanan yarışmacı merak konusu olurken, ada konseyinde çıkan eleme adayı da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Survivor’da finale doğru adım adım ilerlenirken, 4 Haziran Perşembe günü oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu yarışmacılar için büyük önem taşıdı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasından kurtulurken, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda bir yarışmacı daha eleme adayı olarak belirlendi. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar.

SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2026’da heyecan giderek artarken, yarışmada dengeleri değiştiren yeni format izleyicilerin odağı haline geldi. Acun Ilıcalı’nın duyurduğu büyük değişiklikle birlikte takımların etkisi sona ererken, yarışmacılar artık bireysel performanslarıyla adada kalma mücadelesi veriyor. 4 Haziran Perşembe akşamı oynanan sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ise henüz netlik kazanmadı. Kritik mücadelenin sonucu, yayın sonrası açıklanacak ve ada içindeki dengeleri tamamen değiştirecek.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan ismin belli olmasının ardından gözler doğrudan ada konseyine çevrilecek. Dokunulmazlığı elde eden yarışmacı, hem kendisini garanti altına alacak hem de potansiyel eleme adayını belirleme sürecinde önemli bir avantaj yakalayacak. Ancak 4 Haziran Perşembe akşamı için eleme adayı henüz kesinleşmedi. Konseyde yapılacak oylama ve dokunulmazlık sonucuna göre eleme potasına girecek isim netleşecek.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da gerçekleşen son eleme düellosunda ise nefes kesen anlar yaşandı. Murat Arkın, Nagihan Karadere, Deniz ve Sude’nin karşı karşıya geldiği mücadelede adaya veda eden isim Sude oldu. Zorlu parkur ve kritik eşleşmelerin ardından Survivor 2026’da bir yarışmacı daha hayallerine veda ederken, rekabetin dozu giderek yükseldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Tv8
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