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Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, 9 Haziran Salı?

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, 9 Haziran Salı?
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TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2025’te 9 Haziran Salı akşamı bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Finale doğru adım adım ilerleyen yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet sürerken, izleyiciler “Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?” ve “9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte son bölümde yaşananlar ve ada konseyinde alınan kritik kararlar...

Survivor All Star 2025’in 9 Haziran Salı tarihli bölümünde hem bireysel dokunulmazlık oyunu hem de eleme adayı belirleme süreci gündeme damga vurdu. Büyük finale kısa bir süre kala yarışmacılar dokunulmazlık kolyesini kazanmak için mücadele ederken, konseyde yapılan oylama sonucunda haftanın yeni eleme adayı da belli oldu. Peki Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına hangi isim girdi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan bireysel dokunulmazlık oyununun sonucu henüz netlik kazanmadı. Yarışmacıların büyük bir mücadele ortaya koyduğu oyunun ardından gözler açıklanacak sonuca çevrildi.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olduğunda hem eleme potasından korunacak hem de ada konseyinde önemli bir avantaj elde edecek. Dokunulmazlık oyununun sonucu açıklandığında detaylar haberimizde yer alacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Deniz oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda adı en fazla yazılan yarışmacı olan Deniz, eleme potasına giren ilk isim olarak belirlendi.

Haftanın ikinci eleme adayı ise henüz açıklanmadı. Dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından yapılacak ada konseyinde yeni eleme adayının kim olacağı belli olacak.

SURVİVOR'DA GÖZLER YENİ KONSEYDE

Yarışmada finale yaklaşıldıkça rekabet de giderek artıyor. Her oyunun ve her konsey kararının büyük önem taşıdığı Survivor'da yarışmacılar adada kalabilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Özellikle dokunulmazlık oyunlarının sonuçları ve belirlenen eleme adayları, yarışmanın gidişatını doğrudan etkiliyor.

Survivor'ın yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve haftanın ikinci eleme adayı netlik kazandığında tüm detaylar izleyicilerle paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Tv8
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