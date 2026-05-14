Survivor Barış elendi mi, Barış Murat Yağcı diskalifiye mi oldu? Barış Murat Yağcı sağlık durumu ne?

Survivor All Star’da dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Barış Murat Yağcı’nın akıbeti izleyicilerin gündeminde yer aldı. Yarışmadan elendiği ve diskalifiye edildiği yönündeki iddialar sonrası, Barış Murat Yağcı’nın sağlık durumuna ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler sonrası gözler yeni bölüm fragmanlarına çevrildi.

SAKATLIK SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Survivor’ın son bölümünde oynanan zorlu ödül oyununda sakatlanan Barış Murat Yağcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yarışma alanında yaşanan o anlar ekran başındaki izleyicileri de korkuttu. Barış’ın yaşadığı sakatlığın ardından yarışmaya devam edip edemeyeceği gündeme geldi.

SURVIVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Barış Murat Yağcı’nın Survivor’dan diskalifiye olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Yarışmacının sağlık kontrollerinin sürdüğü öğrenilirken, son kararın yeni bölümde açıklanması bekleniyor. Özellikle sosyal medyada yayılan “Barış elendi mi?” ve “Diskalifiye mi oldu?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPACAK

Survivor’ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın, konseyde Barış Murat Yağcı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Yarışmacının Survivor’daki geleceği yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak. İzleyiciler şimdi gözlerini 14 Mayıs’ta yayınlanacak yeni bölüme çevirdi.

BARIŞ MURAT YAĞCI’NIN SON SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

Sakatlık sonrası hastaneye kaldırılan Barış Murat Yağcı’nın son sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Barış’ın Survivor’a devam edip edemeyeceği, yapılacak kontroller sonrası netleşecek. Hayranları ise gelecek iyi haberi bekliyor.