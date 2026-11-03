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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Kasım Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Kasım Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
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3 Kasım Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Süper Loto sonuçlarına www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya da en yakın satış noktasından bakılabiliyor. Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online’ın 3 Kasım Salı tarihli Süper Loto sonuçlarını açıklaması merakla bekleniyor. Pek çok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırırken, çekilişte kazanan numaralar ve dağıtılacak ikramiyeler de merak ediliyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar? İşte 3 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 25 TL’dir.

İşaretleme yapmak istemeyenler, kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir; böylece terminal rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6’dan fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretir.

İsteyenler arkadaşlarıyla Ortak Bilet satın alabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay oranlarıyla satın alınmasına Ortak Bilet deniyor. Ortak biletler, satın alma işlemi gerçekleştiği anda üyelerin hesaplarına yansıtılıyor.

Süper Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Süper Loto çekilişleri her hafta salı, Salı ve pazar günleri yapılıyor. Oynanan her kolonda en az 2, en fazla 6 sayıyı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor; 6 sayıyı bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

29 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım Salı Süper Loto sonuçları:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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