Süper Lig fikstür çekimi sonuçları: Süper Lig derbi haftaları ve ilk 17 haftanın tüm programı...
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından gözler takımların maç programına çevrildi. İlk 17 haftalık fikstürün açıklanmasıyla birlikte sezonun derbi tarihleri de netlik kazanırken, futbolseverler büyük karşılaşmaların hangi haftalarda oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi sonuçlarına göre ilk hafta hangi maçlar oynanacak, derbi haftaları nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte resmen başladı. Takımların ilk 17 haftalık maç programı netleşirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi haftaları da belli oldu. Futbolseverler, "Süper Lig fikstür çekimi sonuçları", "Derbiler hangi haftalarda oynanacak?" ve "İlk hafta kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. İşte Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftanın fikstürü ve derbi takvimi...
DERBİ HAFTALARI
- 4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
- 6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
- 8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
- 13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
- 15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
1. HAFTA FİKSTÜRÜ
- Beşiktaş - Eyüpspor
- Kasımpaşa - Trabzonspor
- Gençlerbirliği - Fenerbahçe
- Galatasaray - Çorum FK
- Gaziantep FK - Alanyaspor
- RAMS Başakşehir - Kocaelispor
- Samsunspor - Göztepe
- Konyaspor - Çaykur Rizespor
- Amedspor - Erzurumspor