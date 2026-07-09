Haberler

Süper Lig fikstür çekimi sonuçları: Süper Lig derbi haftaları ve ilk 17 haftanın tüm programı...

Süper Lig fikstür çekimi sonuçları: Süper Lig derbi haftaları ve ilk 17 haftanın tüm programı...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından gözler takımların maç programına çevrildi. İlk 17 haftalık fikstürün açıklanmasıyla birlikte sezonun derbi tarihleri de netlik kazanırken, futbolseverler büyük karşılaşmaların hangi haftalarda oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi sonuçlarına göre ilk hafta hangi maçlar oynanacak, derbi haftaları nasıl şekillendi?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte resmen başladı. Takımların ilk 17 haftalık maç programı netleşirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi haftaları da belli oldu. Futbolseverler, "Süper Lig fikstür çekimi sonuçları", "Derbiler hangi haftalarda oynanacak?" ve "İlk hafta kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. İşte Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftanın fikstürü ve derbi takvimi...

DERBİ HAFTALARI

  • 4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
  • 6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
  • 8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
  • 13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
  • 15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • Beşiktaş - Eyüpspor
  • Kasımpaşa - Trabzonspor
  • Gençlerbirliği - Fenerbahçe
  • Galatasaray - Çorum FK
  • Gaziantep FK - Alanyaspor
  • RAMS Başakşehir - Kocaelispor
  • Samsunspor - Göztepe
  • Konyaspor - Çaykur Rizespor
  • Amedspor - Erzurumspor

2. HAFTA FİKSTÜRÜ

3. HAFTA FİKSTÜRÜ

4. HAFTA FİKSTÜRÜ

5. HAFTA FİKSTÜRÜ

6. HAFTA FİKSTÜRÜ

7. HAFTA FİKSTÜRÜ

8. HAFTA FİKSTÜRÜ

9. HAFTA FİKSTÜRÜ

10. HAFTA FİKSTÜRÜ

11. HAFTA FİKSTÜRÜ

12. HAFTA FİKSTÜRÜ

13. HAFTA FİKSTÜRÜ

14. HAFTA FİKSTÜRÜ

15. HAFTA FİKSTÜRÜ

16. HAFTA FİKSTÜRÜ

17. HAFTA FİKSTÜRÜ

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! 'Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum'

Ailesini katleden sanığın savunması çileden çıkardı
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı

Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı
Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi

Ülkenin yaşadığı en büyük felaket! Yüzlerce işçi cehennemi yaşadı

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı