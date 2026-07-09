Süper Lig fikstür çekimi sonuçları: Süper Lig derbi haftaları ve ilk 17 haftanın tüm programı...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı fikstür çekiminin tamamlanmasıyla birlikte resmen başladı. Takımların ilk 17 haftalık maç programı netleşirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi haftaları da belli oldu. Futbolseverler, "Süper Lig fikstür çekimi sonuçları", "Derbiler hangi haftalarda oynanacak?" ve "İlk hafta kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. İşte Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftanın fikstürü ve derbi takvimi...

DERBİ HAFTALARI

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Beşiktaş - Eyüpspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Galatasaray - Çorum FK

Gaziantep FK - Alanyaspor

RAMS Başakşehir - Kocaelispor

Samsunspor - Göztepe

Konyaspor - Çaykur Rizespor

Amedspor - Erzurumspor

2. HAFTA FİKSTÜRÜ

3. HAFTA FİKSTÜRÜ

4. HAFTA FİKSTÜRÜ

5. HAFTA FİKSTÜRÜ

6. HAFTA FİKSTÜRÜ

7. HAFTA FİKSTÜRÜ

8. HAFTA FİKSTÜRÜ

9. HAFTA FİKSTÜRÜ

10. HAFTA FİKSTÜRÜ

11. HAFTA FİKSTÜRÜ

12. HAFTA FİKSTÜRÜ

13. HAFTA FİKSTÜRÜ

14. HAFTA FİKSTÜRÜ

15. HAFTA FİKSTÜRÜ

16. HAFTA FİKSTÜRÜ

17. HAFTA FİKSTÜRÜ