Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız kaç yaşında, nereli?

Dizi ve sinema dünyasında kendine özgü tarzıyla öne çıkan Şükrü Özyıldız, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak uyandırıyor. İzleyiciler, genç oyuncunun kökenini, yaşını ve ekranlara nasıl adım attığını sorguluyor. Peki, Şükrü Özyıldız hangi şehirde doğdu ve hayatındaki dönüm noktaları neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988'de İzmir'de doğmuş, Türkiye'nin genç ve yetenekli oyuncularından biridir. Küçüklüğünden beri dövüş sporlarıyla ilgilenmiş, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Oyunculuğa olan ilgisi, yurtdışında katıldığı bir workshop ve sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimle gelişmiştir. Ekranlara ilk kez 2011 yılında "Derin Sular" dizisiyle adım atmış, hem dizilerde hem de sinema filmlerinde birçok başrol ve yan rol üstlenmiştir.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

2025 itibarıyla 37 yaşındadır.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ NERELİ?

İzmir, Türkiye doğumludur.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN KARİYERİ

Şükrü Özyıldız, televizyon ve sinema dünyasında aktif bir kariyere sahiptir. Öne çıkan bazı projeleri:

Diziler: Derin Sular (2011), Benim Hala Umudum Var (2013), Şeref Meselesi (2014-2015), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Kış Güneşi (2016), Nefes Nefese (2018)

Filmler: Neva (2013), Arif V 216 (2017), Her Şey Aşktan (2016), Sevimli Tehlikeli (2015), Ekşi Elmalar (2015), Cebimdeki Yabancı (2018)

Kariyerinde hem aksiyon hem dram türlerinde roller üstlenen Özyıldız, enerjik ve disiplinli bir oyuncu olarak tanınıyor.