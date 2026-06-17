Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlıyor?

Steam Yaz İndirimleri’nin başlangıç tarihi oyun dünyasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dijital oyun platformu Steam üzerinden düzenlenen bu büyük kampanya, binlerce oyunda önemli fiyat düşüşleriyle dikkat çekiyor ve oyuncular şimdiden indirim listesini araştırmaya başladı.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam Yaz İndirimleri 2026 için geri sayım sürerken oyuncular kampanyanın başlangıç tarihine odaklanmış durumda. Edinilen bilgilere göre Steam 2026 Yaz İndirimleri 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak ve 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek. Türkiye saatiyle akşam 20.00 sularında başlaması beklenen indirim döneminde binlerce oyun ciddi fiyat düşüşleriyle oyuncuların karşısına çıkacak.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2026’DA HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?

Steam Yaz İndirimleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir oyun yelpazesi indirimlere dahil olacak. AAA yapımlardan bağımsız oyunlara, popüler serilerden yeni çıkan yapımlara kadar birçok oyun büyük oranlarda fiyat düşüşü yaşayacak. Oyuncular özellikle istek listelerinde uzun süredir beklettikleri oyunları daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulacak.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE EK ETKİNLİKLER VE ÖZEL FIRSATLAR

İndirim döneminde sadece oyun fiyatları değil, aynı zamanda çeşitli platform etkinlikleri de dikkat çekiyor. Kart düşürme etkinlikleri, topluluk görevleri ve temalı kampanyalar sayesinde kullanıcılar ek ödüller kazanma şansı elde ediyor. Bu özellikler, Steam Yaz İndirimleri’ni sadece bir alışveriş dönemi olmaktan çıkararak daha interaktif bir deneyime dönüştürüyor.

STEAM NEXT FEST İNDİRİMLER ÖNCESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Steam Yaz İndirimleri’nden hemen önce düzenlenecek Steam Next Fest etkinliği 15-22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte henüz çıkış yapmamış yüzlerce oyunun demosu oyunculara sunulacak. Geliştiricilerle etkileşim kurma ve canlı yayınları takip etme imkânı da sağlayan Next Fest, oyuncular için indirim öncesi önemli bir keşif fırsatı sunuyor.