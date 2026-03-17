İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında yayımlanan içeriklere ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, "Sosyal Mühendis Akademi" başlığıyla paylaşılan videolar mercek altına alındı. Soruşturma sürecinde üç kişi hakkında gözaltı kararı uygulanırken, dijital materyallere de el konuldu. Peki, Sosyal Mühendis Akademi olayı nedir? Testo Taylan olayı nedir? Detaylar...

SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ OLAYI NEDİR?

Soruşturmanın temelini, sosyal medya platformlarında yayımlanan ve "Sosyal Mühendis Akademi" başlığıyla paylaşılan içerikler oluşturdu. Yetkili birimler tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu videoların eğlence formatı altında üretildiği ancak içeriklerin kadınlara yönelik aşağılayıcı unsurlar içerdiği tespit edildi.

Başsavcılık açıklamasına göre bu içeriklerde:

Kadınların hedef alındığı,

Aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışların yer aldığı,

Taciz niteliği taşıyan eylemlerin normalleştirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Ayrıca içeriklerin yalnızca bireysel paylaşım olarak kalmadığı, geniş kitlelere ulaştırılarak toplumsal algıyı etkileyebilecek boyuta ulaştığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde bu paylaşımların genel ahlak yapısını zedeleyebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

TESTO TAYLAN OLAYI NEDİR?

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de sosyal medyada "Testo Taylan" adıyla bilinen içerik üreticisinin sürece dahil edilmesi oldu. Gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız olan kişi, söz konusu videoyu kendi hesabı üzerinden paylaşarak daha geniş kitlelere ulaştırdığı gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre:

İçeriğin yayılmasında etkili olduğu değerlendirildi,

Bu nedenle hakkında aynı suçlamalar kapsamında işlem başlatıldı.

Danyıldız'ın Kocaeli'nde gözaltına alındığı, diğer iki şüpheli Y.H. ve U.U.'nun ise İstanbul'da yakalandığı bildirildi.