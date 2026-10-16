Soner Olgun öldü mü? SON DAKİKA! Soner Olgun neden öldü, hastalığı nedir? Soner Olgun kimdir, kaç yaşında?

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Türk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta müzisyenin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği belirtilmişti. Olgun'un vefatının ardından sanatçının hayatı, müzik kariyeri ve hastalığı merak konusu oldu. Peki, Soner Olgun neden öldü, hastalığı nedir? Soner Olgun kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

SONER OLGUN ÖLDÜ MÜ?

Usta müzisyen Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının sağlık durumunun kötüleştiği, hastaneye kaldırılarak entübe edildiği belirtilmişti. Olgun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SONER OLGUN NEDEN ÖLDÜ?

Soner Olgun, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden sanatçının tedavisine geçtiğimiz günlerde evde devam edildiği açıklanmıştı. Sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırılan Olgun'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

SONER OLGUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Soner Olgun, pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süredir tedavi gören sanatçının sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği belirtilmişti. Usta müzisyen, 67 yaşında hayatını kaybetti.

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye'de tamamlayan Olgun, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.

Genç yaşlarda müziğe yönelen Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği modern yorumlarla tanındı. Sahne performanslarıyla dikkat çeken sanatçı, müzik kariyeri boyunca birçok albüme imza attı ve Türk müziğine katkıda bulundu.

SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA?

18 Haziran 1959 doğumlu Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, müzik kariyeri ve sahne performanslarıyla tanındı.