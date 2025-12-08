Slot oyun nedir, slot oyun oynamak yasak mı, suç mu?

Türkiye'de son yıllarda internet kullanımının artmasıyla birlikte online oyun ve bahis siteleri de ilgi görüyor. Bu sitelerde en sık karşılaşılan terimlerden biri olan slot oyunları, dikkati çekiyor. Peki slot oyun nedir? Slot oyun oynamak Türkiye'de yasak mı? Detaylarıyla ele aldık.

SLOT OYUN NEDİR?

Slot oyunları, geçmişte fiziksel kumarhanelerde yer alan, günümüzde ise dijital ortama taşınan şansa dayalıoyunlarıdır. Temel çalışma mantığı, oyuncunun belirli bir tutar yatırarak makaraları döndürmesi ve ekrandaki sembollerin belirli kombinasyonlarda eşleşmesi üzerine kuruludur. Semboller belirli bir sırayla denk geldiğinde oyuncu kazanç elde eder.

TÜRKİYE'DE SLOT OYUNLAR YASAL MI?

Türkiye'de şans oyunları sadece yasal şans oyunu platformları aracılığıyla oynanabilir.