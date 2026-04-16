Sinem Dedetaş'ın babası kimdir, neden öldü?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası İbrahim Serhan hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Serhan’ın cenaze programına ilişkin bilgiler de açıklandı.

SİNEM DEDETAŞ BABASI KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın babası İbrahim Serhan, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Bir yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Serhan’ın, tedavi sürecini hastanede sürdürdüğü ve bu süreçte hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakın çevresi tarafından yapılan bilgilendirmede, Serhan’ın uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ifade edildi.

İbrahim Serhan’ın cenazesi için düzenlenecek törenin ayrıntıları da paylaşıldı. Cenaze namazı, Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak. Törenin ardından cenazenin Eskişehir’e götürüleceği ve burada defnedileceği açıklandı. Aile ve yakınlarının yanı sıra siyasi çevrelerden de katılım olması bekleniyor.

Serhan’ın yalnızca aile hayatıyla değil, siyasi geçmişiyle de bilinen bir isim olduğu aktarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl örgütünde çeşitli kademelerde görev aldığı öğrenildi. Cenaze töreninin ardından Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.