Silivri SON DAKİKA! Silivri'de yangın nerede, neden çıktı? Silivri yangın olayı nedir?

Silivri’de meydana gelen yangın, İstanbul’un Alipaşa Mahallesi sınırlarında bulunan çöp ve hurda depolama alanında başladı. Gece saat 01.00 sıralarında yükselen alevler, bölgeden dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına farklı noktalardan müdahale ederek alevlerin yayılmasını kontrol altına almaya çalıştı. Peki, Silivri'de yangın nerede, neden çıktı? Silivri yangın olayı nedir? Detaylar...

Belirlemelere göre yangının, çöp ve hurda malzemelerin yoğun olarak bulunduğu açık alanda çıktığı tespit edildi. Bu tür alanlarda yanıcı materyallerin bir arada bulunması, yangının hızlı yayılmasına zemin hazırlayan önemli bir etken olarak değerlendiriliyor. Özellikle plastik, metal atıklar ve geri dönüşüm amaçlı depolanan malzemelerin bulunduğu bölgelerde, küçük bir kıvılcımın bile geniş çaplı yangınlara yol açabildiği biliniyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ancak aynı alanın son 24 saat içerisinde üçüncü kez alevlere sahne olması dikkat çekti. Bu durum üzerine olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

