Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yaşanan son gelişmelerin ardından kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ve devamında verilen tutuklama kararı, Bora Balcıoğlu’nun yaşamı, kariyeri ve siyasi geçmişine yönelik araştırmaları da artırdı. Peki, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu kimdir, neden tutuklandı? Bora Balcıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

Yerel yönetimlerdeki çalışmaları, sivil toplum faaliyetleri ve spor geçmişiyle tanınan Bora Balcıoğlu, uzun yıllardır Silivri’de çeşitli alanlarda görev alan isimler arasında yer alıyor. Özellikle yerel yönetimler alanındaki eğitimi, spor kulüplerindeki yöneticilik deneyimi ve sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Balcıoğlu, doğup büyüdüğü ilçede farklı görevler üstlendi.

BORA BALCIOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Adem Kalaba’nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BORA BALCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Bora Balcıoğlu, 1980 yılında Silivri’de dünyaya geldi. Doğum yılı dikkate alındığında Bora Balcıoğlu 45 yaşındadır.

BORA BALCIOĞLU NERELİ?

Kamuoyunda sıkça araştırılan konulardan biri de Bora Balcıoğlu’nun memleketidir. Bora Balcıoğlu, İstanbul’un Silivri ilçesinde doğdu ve yaşamının önemli bir bölümünü burada geçirdi.

BORA BALCIOĞLU EVLİ Mİ?

Mevcut bilgilere göre Bora Balcıoğlu evlidir.