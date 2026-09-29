Shevchenko öldü mü, yaşıyor mu?

Milan ve Chelsea formalarıyla hafızalara kazınan Ukraynalı yıldız Andriy Shevchenko ile ilgili sosyal medyada yayılan paylaşımlar gündemi hareketlendirdi. Paylaşımların ardından "Shevchenko öldü mü?" ve "Shevchenko yaşıyor mu?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Andriy Shevchenko hakkında ortaya atılan iddiaları ve son durumu sizler için derledik.

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM İDDİASI YAYILDI

Dünya genelinde bazı sosyal medya kullanıcıları, 50 yaşındaki efsane futbol adamının hayatını kaybettiğini öne süren paylaşımlar yaptı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan bu paylaşımlar, özellikle Shevchenko'nun sahalardaki başarılarını yakından takip eden futbolseverler arasında büyük tedirginliğe neden oldu. İddianın kaynağı ise henüz netlik kazanmış değil.

RESMİ BİR AÇIKLAMA BULUNMUYOR

Ortaya atılan iddialara rağmen Andriy Shevchenko'nun hayatını kaybettiğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Ukrayna Futbol Federasyonu ya da Shevchenko'nun yakın çevresinden bu yönde yapılmış bir duyuru olmaması, paylaşımların asılsız olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

İDDİALAR DOĞUM GÜNÜNDE GÜNDEME GELDİ

Dikkat çeken bir diğer detay ise iddiaların tam da Shevchenko'nun doğum gününde ortaya çıkması oldu. 29 Eylül 1976 doğumlu Ukraynalı yıldızın bugün 50. yaş gününü kutlaması nedeniyle adının sosyal medyada sıkça anılmasının, bu tür iddiaların yayılmasına zemin hazırladığı belirtiliyor.

ANDRİY SHEVCHENKO KİMDİR?

Tüm zamanların en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Andriy Shevchenko, Ukrayna tarihinin en büyük futbolcusu olarak gösteriliyor. Profesyonel kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Shevchenko, Milan formasıyla Avrupa futboluna damga vurdu ve 2004 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. Ardından Chelsea'de de forma giyen ünlü golcü, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTEN FEDERASYON BAŞKANLIĞINA

Shevchenko, 2016 yılının temmuz ayında Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçti ve ülkesini EURO 2020'de çeyrek finale taşıdı. Ukraynalı efsane, Ocak 2024'te ise Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi ve bu görevi halen sürdürüyor.