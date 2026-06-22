Shakira kimdir, Shakira kaç yaşında, aslen nereli, Shakira evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

“ Shakira kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı ve çocuğu var mı?” soruları, son dönemde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Dünya müzik listelerinde sayısız hit şarkıya imza atan Shakira, uzun yıllar Gerard Piqué ile birlikte yaşamış, ancak çift 2022 yılında yollarını ayırmıştır. İki çocuk annesi olan ünlü sanatçı, şu anda bekâr hayatına devam etmektedir. Shakira’nın hem kariyeri hem de özel yaşamı dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

SHAKIRA KİMDİR?

Shakira, Latin müziğinin dünya çapında en tanınan isimlerinden biri olarak kabul edilen Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı ve performans sanatçısıdır. 2 Şubat 1977 tarihinde Kolombiya’nın Barranquilla şehrinde doğan Shakira, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymuş ve kısa sürede uluslararası sahnelerde büyük bir çıkış yakalamıştır. “Whenever, Wherever”, “Hips Don’t Lie” ve “Waka Waka” gibi hit şarkılarıyla dünya genelinde milyonlarca hayrana ulaşmıştır.

SHAKIRA KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Shakira, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Uzun yıllardır müzik kariyerine aktif olarak devam eden ünlü sanatçı, yaşına rağmen enerjik sahne performansları ve üretkenliği ile dikkat çekmektedir.

SHAKIRA ASLEN NERELİ?

Shakira aslen Kolombiyalıdır. Güney Amerika’nın Karayip kıyısında yer alan Barranquilla şehrinde doğup büyüyen sanatçı, Latin kültürünü müziğine başarılı bir şekilde yansıtarak dünya çapında bir pop ikonu haline gelmiştir.

SHAKIRA EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Gerard Piqué ile uzun yıllar birlikte olan Shakira, evlilik dışı bir ilişki yaşamış ancak çift 2022 yılında ayrılmıştır. Bu ayrılığın ardından Shakira şu an bekâr olarak hayatına devam etmektedir.

SHAKIRA’NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Shakira’nın iki çocuğu bulunmaktadır. Ünlü sanatçı, çocuklarıyla yakından ilgilenmekte ve özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.