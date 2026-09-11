Seyyanen zam ne demek, kimlere verilir?

Maaş ve emekli aylıklarına ilişkin gelişmelerle birlikte seyyanen zam konusu da gündemdeki yerini koruyor. Bu kavramın anlamı, kimlere uygulandığı ve hangi durumlarda verildiği vatandaşların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Seyyanen zam nedir, kimlere verilir? Detaylar haberin devamında...

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Seyyanen zam, maaşlara belirli bir oran üzerinden değil, herkes için aynı miktarda yapılan ek artış anlamına geliyor. Örneğin belirlenen seyyanen zam tutarı 5 bin lira ise, kapsam dahilindeki kişilerin maaşına aynı tutarda 5 bin lira ekleniyor. Yüzde üzerinden yapılan zamda ise maaş miktarına göre artış değişiyor.

SEYYANEN ZAM KİMLERE VERİLİR?

Seyyanen zam için tüm çalışanları kapsayan tek bir uygulama bulunmuyor. Kimlerin yararlanacağı, yapılan düzenlemede belirtilen kapsam ve şartlara göre belirleniyor. Örneğin 2023 yılında memurlara yapılan seyyanen ödeme, ilgili yasal düzenleme kapsamında belirlenen kamu görevlilerine uygulanmıştı. Dolayısıyla seyyanen zamdan yararlanacak kişiler, her düzenlemenin kendi kapsamına göre değişebiliyor.

SEYYANEN ZAM ŞARTLARI NELER?

Seyyanen zamda yararlanma şartları, yapılan düzenlemenin içeriğine göre belirleniyor. Ödeme belirli bir çalışan veya memur grubuna yönelik olarak düzenlenebileceği gibi, kapsam dahilindeki kişilerin tamamına aynı miktarda uygulanabiliyor. Bu nedenle seyyanen zam için genel ve her dönem geçerli tek bir şart listesi bulunmuyor. Hangi kişilerin ödeme alacağı ve ödemenin miktarı, ilgili kanun veya düzenlemede açıkça belirtiliyor.