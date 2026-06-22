İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda yaşamını yitiren Şeyma Azın, Türkiye’nin gündemine oturan isimlerden biri oldu. Olayın ardından birçok kişi genç kadının hayatına, memleketine ve yaşanan sürece ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Şeyma Azın kimdir, neden öldü? Halkbank'ta çalışan Şeyma Azın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞEYMA AZIN KİMDİR?

Şeyma Azın, İstanbul’da yaşayan ve Halkbank Genel Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen bir banka çalışanıdır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Şeyma Azın ile Semih Öner yaklaşık iki yıl önce evlendi.

Çiftin evlilik sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle yaklaşık bir yıl önce boşanma davası açtığı, yaklaşık üç ay önce ise resmi olarak boşandıkları belirtildi. Olayın yaşandığı gün Şeyma Azın’ın işe gitmek üzere evden çıkmaya hazırlandığı sırada eski eşinin daireye girdiği iddia edildi.

Çekmeköy’de meydana gelen olay sonrasında genç kadının hayatını kaybetmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

ŞEYMA AZIN NEDEN ÖLDÜ?

Şeyma Azın’ın hayatını kaybetmesine ilişkin olay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre olay günü eski eşler arasında bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Çevrede bulunan bazı kişilerin iddialarına göre Semih Öner’in tartışma sırasında önce eski eşini aşağı attığı, ardından kendisinin de atladığı ileri sürüldü. Ancak olayın kesin olarak nasıl gerçekleştiği henüz resmi soruşturma sonucunda netlik kazanmış değil.

Bu nedenle Şeyma Azın’ın ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapılabilmesi için savcılık ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkili kurumlar tarafından olayın tüm yönleriyle incelendiği ve elde edilen bulgular doğrultusunda sürecin sürdüğü bildirildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında resmi makamlar tarafından açıklanacak sonuçların soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.

ŞEYMA AZIN KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Azın’ın 31 yaşında olduğu öğrenildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Azın’ın vefatı, hem İstanbul’da hem de memleketi Sakarya’da büyük üzüntü yarattı.

ŞEYMA AZIN NERELİ?

Şeyma Azın’ın Sakarya’nın Hendek ilçesine bağlı Çukurhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.