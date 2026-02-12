Haberler

Seyda Keser neden öldü, Seyda Keser kaç yaşında, kimdir, nereli?

Seyda Keser neden öldü, Seyda Keser kaç yaşında, kimdir, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seyda Keser neden öldü sorusu, sosyal medyada ve haber sitelerinde gündem oldu. Peki, Seyda Keser kaç yaşında vefat etti? Ünlü ismin hayatı, kariyeri ve memleketi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Seyda Keser'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Seyda Keser kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı gibi sorular araştırılıyor. İşte ünlü ismin biyografisi ve vefatına ilişkin tüm bilgiler.

MİLLİ BOKSÖR ŞEYDA KESER HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul spor ve Türk spor camiası, milli boksör Şeyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun değerli sporcusu Şeyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi ve disipliniyle camiamıza örnek olan Şeyda Keser'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİNDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ

1990 doğumlu Şeyda Keser, boks kariyerinde ağır sıklette Türkiye şampiyonu unvanını tam 7 kez kazandı. Başarılı sporcu, sadece İstanbulspor'da değil, daha önce Fenerbahçe Kulübü forması da giymişti.

TÜRK SPOR CAMİASI YASTA

Spor camiası, genç yaşta kaybedilen Şeyda Keser için üzüntüsünü sosyal medya ve kulüp açıklamalarıyla dile getiriyor. Azmi, disiplini ve karakteriyle tanınan milli boksör, geride örnek bir sporcu ve dost bırakıyor.

AİLESİNE VE SEVDİKLERİNE BAŞSAĞLIĞI

35 yaşında hayatını kaybeden Şeyda Keser'in ailesi, yakınları ve tüm spor camiasına başsağlığı mesajları iletiliyor. Türkiye, genç yaşta kaybedilen bir yeteneğini ve örnek bir spor insanını uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti

Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

Kritik baraj yıkıldı, altın ve gümüş fiyatları çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz

Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde...
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki