Seyda Keser neden öldü, Seyda Keser kaç yaşında, kimdir, nereli?

Seyda Keser'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Seyda Keser kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı gibi sorular araştırılıyor. İşte ünlü ismin biyografisi ve vefatına ilişkin tüm bilgiler.

MİLLİ BOKSÖR ŞEYDA KESER HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul spor ve Türk spor camiası, milli boksör Şeyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun değerli sporcusu Şeyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi ve disipliniyle camiamıza örnek olan Şeyda Keser'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİNDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ

1990 doğumlu Şeyda Keser, boks kariyerinde ağır sıklette Türkiye şampiyonu unvanını tam 7 kez kazandı. Başarılı sporcu, sadece İstanbulspor'da değil, daha önce Fenerbahçe Kulübü forması da giymişti.

TÜRK SPOR CAMİASI YASTA

Spor camiası, genç yaşta kaybedilen Şeyda Keser için üzüntüsünü sosyal medya ve kulüp açıklamalarıyla dile getiriyor. Azmi, disiplini ve karakteriyle tanınan milli boksör, geride örnek bir sporcu ve dost bırakıyor.

AİLESİNE VE SEVDİKLERİNE BAŞSAĞLIĞI

35 yaşında hayatını kaybeden Şeyda Keser'in ailesi, yakınları ve tüm spor camiasına başsağlığı mesajları iletiliyor. Türkiye, genç yaşta kaybedilen bir yeteneğini ve örnek bir spor insanını uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyor.