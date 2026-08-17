Şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü'nün yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Tütüncü'nün romantik evlilik teklifine “evet” diyen Bastık, düğün öncesinde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcının sürpriz organizasyonda duvak takması, çiftin evlilik hazırlıklarının gündeme gelmesine neden oldu. Peki, Serkay Tütüncü Zeynep Bastık evlendi mi? Serkay Tütüncü kimdir? Detaylar haberimizde.

SERKAY TÜTÜNCÜ ZEYNEP BASTIK EVLENDİ Mİ?

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıllık ilişkilerinin ardından evlilik kararı aldı. Serkay Tütüncü'nün evlilik teklifine “evet” diyen Zeynep Bastık, düğün öncesi arkadaşlarıyla düzenlenen özel bir organizasyonda bir araya geldi.

Bastık için hazırlanan sürpriz organizasyonda ünlü şarkıcıya duvak takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Bastık, organizasyona ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin evlilik hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Bastık'ın bekarlığa veda görüntüleri de dikkat çekti.

Dolayısıyla verilen bilgilere göre çift, evlilik kararı almış ve düğün hazırlıklarına başlamış durumda. Paylaşılan bilgilerde nikâhın gerçekleştiğine ilişkin bir detay bulunmuyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi. Arnavut kökenli olan Tütüncü, eğitimini Ege Üniversitesinde tamamladı.

Oyunculuk kariyerinden önce sporla ilgilenen Serkay Tütüncü; İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. Daha sonra oyunculuğa yönelen Tütüncü, 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle ekran kariyerine başladı.

SERKAY TÜTÜNCÜ'NÜN OYUNCULUK KARİYERİ

Serkay Tütüncü, 2019-2020 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini canlandırdı. Oyuncu daha sonra Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde rol aldı.

Tütüncü, 2022 yılında FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde ise Yakup karakterine hayat verdi.

Oyunculuk kariyerini televizyon projeleriyle sürdüren Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık ile yaşadığı ilişki ve çiftin aldığı evlilik kararıyla da gündeme geldi.