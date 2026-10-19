Sergen Yalçın hangi takımlarda oynadı, Sergen Yalçın Galatasaray'da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta oynadı mı, ne zaman oynadı?

Sergen Yalçın Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta oynadı mı sorusunun yanıtı "evet". Futbolculuk kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Yalçın, ilerleyen yıllarda kiralık olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giydi. Kariyerinin büyük bölümünü siyah-beyazlı formayla geçiren Yalçın, Galatasaray'da da iki lig şampiyonluğu yaşadı. Sergen Yalçın'ın bonservisi neden Siirt'teydi? Tüm detaylar haberimizde…

SERGEN YALÇIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor formalarını giydi. Bunun yanı sıra kariyerinin bir döneminde bonservisi Siirt Jet-Pa Spor'da ve Makedon kulübü Sloga Jugomagnat'ta bulundu, ancak bu takımlarda resmi maça çıkmadı.

SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ YIL YIL

Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar ve yıllar şöyle:

1991-1997: Beşiktaş

1997-1999: İstanbulspor

1999: Fenerbahçe (kiralık)

2000: Galatasaray (kiralık)

2000-2001: Trabzonspor (kiralık)

2001-2002: Galatasaray (kiralık)

2002-2006: Beşiktaş

2006-2007: Etimesgut Şekerspor

2007-2008: Eskişehirspor

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA OYNADI MI?

Evet. Sergen Yalçın, futbola 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısında başladı. 1991 yılında Gordon Milne döneminde A takıma yükselen Yalçın, 1997 yılına kadar siyah-beyazlı formayı giydi. Bu dönemde Beşiktaş ile 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında lig şampiyonluğu, 1994'te ise Türkiye Kupası kazandı. 2002 yılında yeniden Beşiktaş'a dönen Yalçın, kulübün 100. yılında 2002-2003 sezonunda bir şampiyonluk daha yaşadı ve 2006'ya kadar takımda kaldı. Yalçın, kariyerinde en çok forma giydiği kulüp olan Beşiktaş'ta 230 kez sahaya çıktı.

SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Evet. Sergen Yalçın, 1999 yılında Siirt Jet-Pa Spor'la sözleşme imzaladıktan sonra kiralık olarak Fenerbahçe'ye geçti. Dönemin teknik direktörü Joachim Löw'ün onayıyla sarı-lacivertli formayı giyen Yalçın, imza töreninde çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söylemesiyle de gündeme gelmişti. Yalçın, Fenerbahçe formasıyla 24 maçta görev aldı.

SERGEN YALÇIN GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Evet. Sergen Yalçın, Galatasaray'da iki ayrı dönemde forma giydi. Fenerbahçe'nin ardından kâğıt üzerinde Makedon kulübü Sloga Jugomagnat'a satılan Yalçın, 2000 yılının başında buradan kiralık olarak Galatasaray'a geçti. Yalçın, 2001-2002 sezonunda yeniden kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray ile 2000 ve 2002 yıllarında lig şampiyonluğu yaşayan Yalçın, sarı-kırmızılı formayla toplam 36 maça çıktı.

SERGEN YALÇIN'IN BONSERVİSİ NEDEN SİİRT'TEYDİ?

Sergen Yalçın'ın kariyerinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri, bonservisinin Siirt Jet-Pa Spor'da bulunduğu dönem oldu. Yalçın, İstanbulspor'un ardından Siirt Jet-Pa Spor'la sözleşme imzaladı. Ancak bu kulüpte resmi maça çıkmadı ve Siirt ekibinin bonservisine sahip olduğu dönemde kiralık olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Asıl adı Ali Rıza Sergen Yalçın olan eski milli futbolcu, 5 Kasım 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ofansif orta saha mevkisinde forma giyen Yalçın, Süper Lig'de attığı 105 golle 100'ler kulübüne adını yazdırdı. A Milli Takım'da da forma giyen Yalçın, futbolculuk kariyerini 2008 yılında Eskişehirspor'da noktaladı. Teknik direktörlük kariyerinde ise Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını kazandı. Yalçın, Ağustos 2025'in sonunda ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçmişti.