Sergen Yalçın Arda Güler'e ne dedi, Sergen Yalçın Arda Güler olayı nedir?

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Sergen Yalçın, Arda Güler'in EURO 2024'teki performansını değerlendirirken "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda" demişti. Yalçın'ın kendisini Arda Güler ile kıyasladığı bir değerlendirmede ise 18 yaşındaki Sergen'in 18 yaşındaki Arda'dan daha iyi olduğunu ima eden ifadeler kullandığı aktarıldı. İşte Sergen Yalçın ile Arda Güler olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN ARDA GÜLER'E NE DEDİ?

Sergen Yalçın, Arda Güler'in EURO 2024 performansını değerlendirdiği yorumunda genç yıldızın turnuvada daha fazlasını yapması gerektiğini savunmuştu. Yalçın, "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda" ifadesiyle Arda Güler'den beklentisinin daha yüksek olduğunu dile getirmişti.

SERGEN YALÇIN KENDİSİNİ ARDA GÜLER İLE KIYASLADI MI?

Sergen Yalçın'ın kendisini Arda Güler ile kıyasladığı bir değerlendirmesi de yeniden gündeme geldi. Aktarılanlara göre Yalçın, bu değerlendirmesinde 18 yaşındaki Sergen'in 18 yaşındaki Arda'dan daha iyi olduğu anlamına gelen ifadeler kullandı. Yalçın'ın bu sözleri, o dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

SERGEN YALÇIN ARDA GÜLER OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından yorumculuk dönemindeki sözleri yeniden paylaşılmaya başlandı. Yalçın'ın Arda Güler hakkındaki değerlendirmeleri de bu süreçte gündeme geldi. Futbolseverler, milli takımın yeni teknik direktörü ile takımın en önemli isimlerinden Arda Güler arasındaki ilişkiyi merak ediyor. Arda Güler, Yalçın'ın açıkladığı ilk aday kadroda yer aldı.

SERGEN YALÇIN KENAN YILDIZ'I ARDA GÜLER İLE KIYASLADI MI?

Sergen Yalçın, Kenan Yıldız hakkındaki bir değerlendirmesinde Kenan'ın Arda Güler ile aynı seviyede olmadığını savunmuştu. Yalçın, Kenan Yıldız için ayrıca "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok" ifadelerini kullanmıştı.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."