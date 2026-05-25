Serenay Sarıkaya gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika gelişmesi olarak gündeme gelen iddialara göre Serenay Sarıkaya hakkında gözaltı süreciyle ilgili haberler sosyal medyada geniş yankı buldu. “Serenay Sarıkaya gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?” soruları araştırılırken, ünlü oyuncunun biyografisi de yeniden gündeme geldi. Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken detaylar haberimizde…

SERENAY SARIKAYA GÖZALTINA MI ALINDI?

Serenay Sarıkaya, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. 21 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 kişi hakkında işlem başlatıldığı, Sarıkaya’nın da bu kapsamda gözaltına alındığı iddia edildi. Yurt dışında bulunduğu sırada karar verilen oyuncunun Türkiye’ye dönüşünün ardından İstanbul’da gözaltına alındığı öne sürüldü.

SERENAY SARIKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Serenay Sarıkaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın ünlülere yönelik olduğu ve çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı ifade edildi. Sarıkaya’nın yurt dışında bulunduğu sırada hakkında gözaltı kararı verildiği, Türkiye’ye dönüşü sonrası gözaltı sürecinin uygulandığı bildirildi.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve modeldir. Televizyon ve dijital platform projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok popüler yapımda başrol üstlenmiş ve Türkiye’nin en tanınan kadın oyuncularından biri haline gelmiştir.

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

SERENAY SARIKAYA NERELİ?

Serenay Sarıkaya, Ankara doğumludur ve aslen Ankaralıdır.

SERENAY SARIKAYA’NIN KARİYERİ

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlamıştır. “Adanalı”, “Lale Devri”, “Medcezir” ve “Fi” gibi projelerdeki performanslarıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Son dönemde dijital platform yapımlarıyla da kariyerine devam etmiş, uluslararası projelerde yer almıştır.