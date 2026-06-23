Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Seray Kaya, rol aldığı yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Özellikle ekranların sevilen dizilerinde hayat verdiği karakterlerle adından söz ettiren oyuncu, kariyer yolculuğu ve özel yaşamıyla da merak edilmektedir. Peki, Seray Kaya kimdir? Seray Kaya sevgilisi kim? Seray Kaya evli mi? İşte detaylar.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Baba tarafından Giresunlu olan oyuncu, anne tarafından ise Samsunlu ve Çerkes kökenlidir. Küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasına ilgi duyan Kaya, oyunculuk kariyerinde istikrarlı adımlarla ilerleyerek televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri hâline geldi.

Oyunculuk kariyerindeki ilk önemli çıkışlarından birini 2012 yılında başladı. 2012-2014 yılları arasında yayımlanan Huzur Sokağı dizisinde canlandırdığı “Rezzan” karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Bu projeyle birlikte sektörde dikkat çekmeye başlayan oyuncu, sonraki yıllarda farklı yapımlarda yer alarak kariyer basamaklarını yükseltti.

2014-2015 yılları arasında yayımlanan Kocamın Ailesi dizisinde “Miray” karakterini canlandıran Seray Kaya, ekran deneyimini geliştirmeye devam etti. Ardından 2016-2017 yılları arasında Gülümse Yeter dizisinde hayat verdiği “Gül Özdemir” karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Oyuncunun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise 2017 yılında başladı. 2017-2020 yılları arasında yayımlanan Kadın dizisinde canlandırdığı “Şirin Sarıkadı” karakteri, Seray Kaya’nın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Kaya, bu rolle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema alanında da çalışmalar yapan oyuncu, 2019 yapımı Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde “Maria” karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşadı.

Daha sonra 2020-2021 yılları arasında Kuruluş Osman dizisinde “Lena Hatun” karakterine hayat veren Seray Kaya, tarihi yapımlardaki performansıyla da adından söz ettirdi. 2021-2022 yıllarında yayımlanan Mahkum dizisinde “Cemre Uysal” karakterini canlandıran oyuncu, farklı karakterlere başarıyla uyum sağlayabildiğini bir kez daha gösterdi.

Kaya, 2022-2023 yılları arasında ise Bir Küçük Gün Işığı dizisinde “Elif” karakteriyle ekranlarda yer aldı ve kariyerine yeni bir başarılı proje daha ekledi.

Seray Kaya’nın Kariyer Yolculuğunda Öne Çıkan Yapımlar

Huzur Sokağı (2012-2014) – Rezzan

Kocamın Ailesi (2014-2015) – Miray

Gülümse Yeter (2016-2017) – Gül Özdemir

Kadın (2017-2020) – Şirin Sarıkadı

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2019) – Maria

Kuruluş Osman (2020-2021) – Lena Hatun

Mahkum (2021-2022) – Cemre Uysal

Bir Küçük Gün Işığı (2022-2023) – Elif

Ailesi ve Kişisel Yaşamı

Seray Kaya’nın hayatındaki en önemli kırılma noktalarından biri, babası Hasan Kaya’nın vefatı oldu. Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Oyuncu, babasının vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Seray Kaya, 4 Şubat 2020 tarihinde hem 29. yaş gününü kutladı hem de babasının anısını yaşatmak amacıyla “Baba” isimli bir şarkı yayımladı.

SERAY KAYA EVLİ Mİ?

Seray Kaya’nın medeni durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre oyuncu evli değildir.

SERAY KAYA SEVGİLİSİ KİM?

Seray Kaya’nın özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da, güncel olarak kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir ilişki bilgisi bulunmamaktadır.