Sema Gültekin kimdir? Çirkin dizisinin Nehir'i Sema Gültekin kaç yaşında, nereli?

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Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinde Nehir Tunalı karakterine hayat veren Sema Gültekin'in biyografisi gündeme geldi. 16 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da doğan oyuncunun eğitim hayatı, tiyatro çalışmaları ve ekranlarda yer aldığı projeler merak ediliyor. Sema Gültekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çirkin dizisinin Nehir'i Sema Gültekin hakkında merak edilenler haberimizde.

SEMA GÜLTEKİN KİMDİR?

Sema Gültekin, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. 16 Kasım 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Gültekin, oyunculuk kariyerinde tiyatro, televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pırıl karakteriyle tanınan oyuncu, daha sonra farklı yapımlarda rol üstlendi.

SEMA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Sema Gültekin, 16 Kasım 1996 doğumludur. 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 29 yaşında olan oyuncu, 16 Kasım 2026'da 30 yaşına girecek.

SEMA GÜLTEKİN NERELİ?

Sema Gültekin, Ankara doğumludur. Oyuncunun doğum tarihi ve doğum yeri çeşitli biyografi kaynaklarında 16 Kasım 1996 ve Ankara olarak yer alıyor.

SEMA GÜLTEKİN'İN KARİYERİ

Sema Gültekin, oyunculuk çalışmalarına tiyatro ile başladı. Televizyon kariyerinde Yalı Çapkını dizisinde Pırıl karakterini canlandırdı. Ardından Dengi Dengine, Güzel Aşklar Diyarı, Aynadaki Yabancı ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gibi yapımlarda rol aldı.

Gültekin'in sinema çalışmaları arasında Bir Kar Tanesinin Ömrü ve Çirkin yer alıyor. 2026 yılında Çirkin yapımında Nehir karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle izleyicilerin karşısına çıktı.