Selim Dağbaşı kimdir, Selim Dağbaşı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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Selim Dağbaşı kimdir, Selim Dağbaşı kaç yaşında, nereli? soruları arama motorlarında öne çıkarken, Dağbaşı’nın mesleği ve kariyeri de merak konusu oldu. Hakkında bilgi edinmek isteyenler, Selim Dağbaşı’nın biyografisini ve yaşamına ilişkin detayları araştırıyor.

SELİM DAĞBAŞI KİMDİR?

Selim Dağbaşı, fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen isimlerden biri oldu. Soruşturma kapsamında banka hesaplarındaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda Dağbaşı'nın, tutuklu şüpheli Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar transfer yaptığı tespit edildi.

Söz konusu para transferinin ardından Selim Dağbaşı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dağbaşı'nın yaptığı transferin niteliği ve paranın kaynağına ilişkin incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü belirtildi.

Selim Dağbaşı hakkında detaylar açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır.